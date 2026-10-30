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30 октября 2026, 10:34

Зеленский готов говорить с Путиным о территориях: заявление Сибиги

30 октября 2026, 10:34
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Президент Украины Владимир Зеленский готов к личной встрече с российским диктатором Владимиром Путиным и обсуждению сложных вопросов завершения войны, в том числе территориального

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью финскому изданию Helsingin Sanomat, передает RegioNews.

По словам главы МИД, встреча двух лидеров могла бы предоставить переговорному процессу новый уровень. Зеленский готов обсуждать даже самые чувствительные вопросы, в частности, территориальные уступки.

Комментируя предложение Москвы провести переговоры в российской столице, Сибига заявил, что к таким заявлениям не следует относиться серьезно.

"Нам безразлично. Главное, чтобы это не была Москва или Беларусь", – ответил министр на вопрос о возможном месте встречи.

Среди потенциальных результатов переговоров Сибига назвал обмен военнопленными и возвращение украинских детей, похищенных Россией.

Также глава МИД прокомментировал телефонный разговор президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере с Путиным, который состоялся 27 октября.

По словам Сибиги, разговор был общим решением, согласованным с Украиной. Во время нее Москва получила четкие сигналы о необходимости прекращения огня и предложении организовать встречу президентов.

Напомним, Украина, США и Россия договорились провести трехстороннюю встречу на уровне переговорных команд первой половины ноября. В то же время, проведение переговоров зависит от позиции Москвы, а для продвижения дипломатического процесса Киев рассчитывает на дальнейшее давление Вашингтона на Россию.

Ранее в МИДе заявили, что Украина готова к пяти вариантам прекращения огня с Россией, которые прорабатывает совместно с другими странами. В то же время, для их реализации необходимо согласие российской стороны.

Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил о готовности Анкары принять участие в возобновлении дипломатического процесса между Украиной и Россией для прекращения войны.

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