Изюм, Лозовая и Харьков под ударом РФ: четверо погибших и 26 раненых

Фото: Харьковская ОВА

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Харькову и 13 населенным пунктам области. В результате обстрелов погибли четыре человека, еще 26 получили ранения. Среди пострадавших – двое детей

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

Больше всего от вражеской атаки пострадал город Изюм. Там погибли четыре человека, еще 12 получили ранения. Два человека также обратились за медицинской помощью из-за острой реакции на стресс.

В Лозовой ранения получили шесть человек. В Харькове пострадал 61-летний мужчина.

Также последствия обстрелов зафиксировали в других общинах области:

в Малой Даниловке острую реакцию на стресс получили 42-летний мужчина и пятилетняя девочка;

в Лимановке пострадала 15-летняя девушка;

в поселке Шевченково ранен 76-летний мужчина;

в Затишье Ольховской общины ранения получила 50-летняя женщина.

Кроме того, медики оказали помощь 72-летней женщине, пострадавшей в результате обстрела Золочева 28 октября.

По информации ОВА, российские войска применили против Харьковщины три ракеты, три управляемых авиабомба, беспилотник "Герань-2", пять FPV-дронов и 93 БпЛА, тип которых устанавливается.

В результате атак повреждена гражданская инфраструктура в нескольких районах области.

В Харькове пострадали гражданское предприятие, здание учебного заведения и три автомобиля. В Изюмском районе повреждено учреждение здравоохранения, частные дома и транспорт. В Купянском районе получили повреждения многоквартирный и два частных дома.

Также разрушение было зафиксировано в Богодуховском, Лозовском и Чугуевском районах. В Берестине повреждена железнодорожная инфраструктура.

Напомним, 29 октября российские войска нанесли удар тремя авиабомбами по Изюму Харьковской области. В результате удара частично разрушено пятиэтажное здание – разрушения охватывают этажи с первого по пятый. Также пострадали хозяйственные постройки и более 20 частных домов.