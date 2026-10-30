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30 октября 2026, 10:28

На Закарпатье парень организовывал незаконное пересечение границы за 10 тысяч евро

30 октября 2026, 10:28
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Фото: ГПСУ
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На Закарпатье задержали парня, подозреваемого в организации незаконной переправки мужчин призывного возраста через госграницу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Житель Закарпатья искал мужчин призывного возраста, договаривался с ними о незаконном пересечении границы вне пунктов пропуска и предоставлял соответствующие инструкции.

За переправку одного человека 23-летний делец планировал получить 10 тысяч евро. Фигуранта задержали на окраине Рахова после передачи оговоренной суммы.

Парню сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины. Правоохранители устанавливают возможных подельников.

Напомним, ранее в Харьковской области правоохранители разоблачили дельцов, которые за 12 тысяч долларов предлагали военнослужащим выехать из зоны боевых действий и незаконно пересечь государственную границу.

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