На Закарпатье парень организовывал незаконное пересечение границы за 10 тысяч евро

Фото: ГПСУ

На Закарпатье задержали парня, подозреваемого в организации незаконной переправки мужчин призывного возраста через госграницу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Житель Закарпатья искал мужчин призывного возраста, договаривался с ними о незаконном пересечении границы вне пунктов пропуска и предоставлял соответствующие инструкции.

За переправку одного человека 23-летний делец планировал получить 10 тысяч евро. Фигуранта задержали на окраине Рахова после передачи оговоренной суммы.

Парню сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины. Правоохранители устанавливают возможных подельников.

Напомним, ранее в Харьковской области правоохранители разоблачили дельцов, которые за 12 тысяч долларов предлагали военнослужащим выехать из зоны боевых действий и незаконно пересечь государственную границу.