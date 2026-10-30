Фото: ОВА

В больницах Днепра остаются 11 человек, получивших ранения в результате российской атаки на железнодорожный вокзал

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

Состояние шести пациентов медики оценивают как тяжелое. Среди них – 11-летний мальчик.

Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, в четверг, 29 октября, российский реактивный беспилотник нанес удар по одной из платформ железнодорожного вокзала Днепра. Ранее сообщалось о 14 погибших и 14 пострадавших.

В больнице скончался раненый 40-летний мужчина – количество погибших возросло до 15 человек.