Платежные карты с программами лояльности: как получить больше пользы от повседневных расходов
Ежедневное использование платежной карты предполагает не только оплату товаров и услуг, а также снятие наличных, переводы и накопление средств. От этого напрямую зависит финансовое состояние семьи
Благодаря программам лояльности можно получать дополнительные преимущества – кэшбек, скидки и другие выгодные предложения. Однако важно учитывать не только размер кэшбека, но и условия его начисления, варианты использования карты и удобство получения.
Принцип работы платежной карты с лояльным программам
Платежная карта от Raiffeisen Bank выполняет несколько ключевых функций:
- обеспечивает комфорт в проведении платежей;
- позволяет снимать наличные деньги;
- позволяет получать поступление;
- дает возможность накапливать средства;
- предоставляет доступ к бонусам банка.
Например, карта, которая имеет кэшбек в двух выбранных категориях ежемесячно, помогает существенно экономить на повседневных расходах. Тем, кто регулярно покупает продукты в супермаркетах или питается в кафе, достаточно выбрать соответствующие категории кэшбека, чтобы вернуть часть израсходованных средств без изменения привычного образа жизни. Важно только подбирать кэшбек под свой бюджет.
К тому же карта имеет ряд заметных преимуществ: бесплатное снятие наличных во всех банкоматах Украины и возможность получить физическую карту с доставкой на дом или в избранный почтомат.
При необходимости дополнительных финансовых ресурсов, например, для одноразовой крупной покупки, есть смысл обратить внимание на кредитные решения банка, которые помогут быстро и выгодно решить такие вопросы.
Какие платежные карты предлагает банк для разных нужд
Raiffeisen Bank предоставляет широкий спектр карточных продуктов, разработанных с учетом разных жизненных этапов и социальных групп. Среди них выделяются:
- Социальные карты, связанные с государственными инициативами: єПідтримка, єВідновлення и Национальный Кэшбек, позволяющие получать и использовать средства согласно соответствующим программам.
- Карта "Благодарность" – специальное предложение для ветеранов с выгодными условиями обслуживания.
- FUN-карта для подростков, помогающая формировать навыки ответственного управления финансами во время ежедневных расчетов.
- Visa Fishka – карта с кэшбеком до 20% при покупках в партнерских сетях, в том числе с возможностью скидок на горючее ОККО.
- платежная карта АТБ от Райффайзен, включающая кэшбек до 20% на отдельные группы товаров, дополнительные скидки, а также бесплатные переводы между картами через сервис MyRaif.
На что обращать внимание при выборе карты с программой лояльности для ежедневного использования
Выбирая карточку, следует учитывать ряд важных критериев:
- стоимость обслуживания – наличие или отсутствие скрытых комиссий;
- условия снятия наличных – разрешено ли бесплатно снимать средства в любых банкоматах на территории Украины;
- правила начисления кэшбека – какие категории включены и можно ли их менять ежемесячно;
- способы получения физической карты – возможность доставки на дом или получения в ближайшем отделении или почтамате;
- наличие дополнительных сервисов – функционал валютного конвертера, быстрые платежи и оплата бесконтактным способом.
Итог
Ежедневное использование платежной карты предполагает не только оплату товаров и услуг, но и снятие наличных, переводы и накопление средств. Поэтому при выборе карты следует учитывать не только удобство расчетов, но и условия обслуживания, доступные бонусы и возможности контроля расходов. Благодаря программам лояльности можно получать дополнительные преимущества – кэшбек, скидки и другие выгодные предложения. Однако важно учитывать не только размер кэшбека, но и условия его начисления, варианты использования карты и удобство получения.