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30 октября 2026, 10:17
Инновации

Платежные карты с программами лояльности: как получить больше пользы от повседневных расходов

30 октября 2026, 10:17
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Ежедневное использование платежной карты предполагает не только оплату товаров и услуг, а также снятие наличных, переводы и накопление средств. От этого напрямую зависит финансовое состояние семьи

Благодаря программам лояльности можно получать дополнительные преимущества – кэшбек, скидки и другие выгодные предложения. Однако важно учитывать не только размер кэшбека, но и условия его начисления, варианты использования карты и удобство получения.

Принцип работы платежной карты с лояльным программам

Платежная карта от Raiffeisen Bank выполняет несколько ключевых функций:

  • обеспечивает комфорт в проведении платежей;
  • позволяет снимать наличные деньги;
  • позволяет получать поступление;
  • дает возможность накапливать средства;
  • предоставляет доступ к бонусам банка.

Например, карта, которая имеет кэшбек в двух выбранных категориях ежемесячно, помогает существенно экономить на повседневных расходах. Тем, кто регулярно покупает продукты в супермаркетах или питается в кафе, достаточно выбрать соответствующие категории кэшбека, чтобы вернуть часть израсходованных средств без изменения привычного образа жизни. Важно только подбирать кэшбек под свой бюджет.

К тому же карта имеет ряд заметных преимуществ: бесплатное снятие наличных во всех банкоматах Украины и возможность получить физическую карту с доставкой на дом или в избранный почтомат.

При необходимости дополнительных финансовых ресурсов, например, для одноразовой крупной покупки, есть смысл обратить внимание на кредитные решения банка, которые помогут быстро и выгодно решить такие вопросы.

Какие платежные карты предлагает банк для разных нужд

Raiffeisen Bank предоставляет широкий спектр карточных продуктов, разработанных с учетом разных жизненных этапов и социальных групп. Среди них выделяются:

  • Социальные карты, связанные с государственными инициативами: єПідтримка, єВідновлення и Национальный Кэшбек, позволяющие получать и использовать средства согласно соответствующим программам.
  • Карта "Благодарность" – специальное предложение для ветеранов с выгодными условиями обслуживания.
  • FUN-карта для подростков, помогающая формировать навыки ответственного управления финансами во время ежедневных расчетов.
  • Visa Fishka – карта с кэшбеком до 20% при покупках в партнерских сетях, в том числе с возможностью скидок на горючее ОККО.
  • платежная карта АТБ от Райффайзен, включающая кэшбек до 20% на отдельные группы товаров, дополнительные скидки, а также бесплатные переводы между картами через сервис MyRaif.

На что обращать внимание при выборе карты с программой лояльности для ежедневного использования

Выбирая карточку, следует учитывать ряд важных критериев:

  • стоимость обслуживания – наличие или отсутствие скрытых комиссий;
  • условия снятия наличных – разрешено ли бесплатно снимать средства в любых банкоматах на территории Украины;
  • правила начисления кэшбека – какие категории включены и можно ли их менять ежемесячно;
  • способы получения физической карты – возможность доставки на дом или получения в ближайшем отделении или почтамате;
  • наличие дополнительных сервисов – функционал валютного конвертера, быстрые платежи и оплата бесконтактным способом.

Итог

Ежедневное использование платежной карты предполагает не только оплату товаров и услуг, но и снятие наличных, переводы и накопление средств. Поэтому при выборе карты следует учитывать не только удобство расчетов, но и условия обслуживания, доступные бонусы и возможности контроля расходов. Благодаря программам лояльности можно получать дополнительные преимущества – кэшбек, скидки и другие выгодные предложения. Однако важно учитывать не только размер кэшбека, но и условия его начисления, варианты использования карты и удобство получения.

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банк платежи платежные карты программы лояльности Raiffeisen Bank карточка кэшбек
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