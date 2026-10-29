Вера как оружие Кремля: как РПЦ оправдывает агрессию против Украины

Там, где верой начинают оправдывать агрессию, речь идет уже не только о религии

Там, где верой начинают оправдывать агрессию, речь идет уже не только о религии

Иллюстрация: ИИ

В последнее время Русская православная церковь (РПЦ) все активнее выступает не только как религиозный институт, но и как участник общественно-политической жизни России. Ее представители высказываются о демократии, советском прошлом, рождаемости, искусственном интеллекте, личной морали, отношении человека к самому себе и, конечно, о войне.

Если рассматривать каждое заявление отдельно, некоторые из них можно воспринимать как обычные религиозные наставления, другие – как консервативные общественные взгляды, а третьи – как эксцентричные высказывания отдельных священнослужителей.

Однако если сопоставить эти заявления с официальными документами Московского патриархата, его поддержкой политики Кремля и практикой религиозных преследований на оккупированных территориях Украины, вырисовывается гораздо более серьезная картина.

Речь идет о последовательном подчинении религиозного авторитета политическим потребностям государства, при котором мораль все чаще используется не для ограничения власти, а для оправдания ее действий.

Начнем с нескольких характерных примеров.

15 сентября 2026 года патриарх Кирилл призвал российских мужчин убеждать жен отказываться от абортов. Если женщина сомневается из-за низких доходов или неудовлетворительных жилищных условий, мужчина, по его мнению, должен пообещать улучшить материальное положение семьи и убедить ее сохранить беременность.

Сама по себе позиция церкви в отношении защиты нерожденной жизни не является ни новой, ни исключительно российской. Проблема заключается в другом: патриарх напрямую связал демографический вопрос с размерами территории России и недостаточной численностью ее населения.

Таким образом, разговор о личном решении женщины фактически перешел в плоскость государственных демографических интересов. В такой логике возникает опасное смещение акцентов. Материальные проблемы семьи предлагается решать прежде всего с помощью личных обещаний, тогда как ответственность государства за экономические условия, здравоохранение и социальную поддержку отходит на второй план.

И здесь возникает закономерный вопрос: может ли государство, которое тратит огромные ресурсы на войну против соседней страны, перекладывать на семьи основную ответственность за преодоление демографического кризиса?

Это уже вопрос не богословия, а государственной политики.

В тот же день, 15 сентября, Кирилл назвал "бредом" коммунистический лозунг "От каждого по способностям, каждому по потребностям". Он выразил удивление тем, как образованные люди могли поверить в подобные идеи, и заявил, что советский эксперимент привел к тяжелым последствиям для духовного и культурного развития общества.

Критиковать большевистские репрессии, преследования церкви и насильственные социальные эксперименты вполне обоснованно. Но здесь возникает принципиальный вопрос последовательности.

1 августа 2026 года этот же патриарх назвал создание советской атомной бомбы проявлением Божьей благодати для страны. Получается довольно избирательное отношение к советскому наследию. Коммунистический социальный эксперимент осуждается, тогда как создание советского ядерного арсенала получает религиозное одобрение.

Разумеется, можно разграничивать советскую идеологию и военно-технические достижения. Но когда религиозный деятель начинает объяснять военную мощь государства особым Божьим благоволением, он выходит далеко за рамки исторического анализа. Так формируется представление о государстве, сила которого получает не только политическое, но и сакральное оправдание.

Еще более показательны высказывания протоиерея Андрея Ткачева. В одном из опубликованных выступлений он охарактеризовал демократию как систему, при которой "маленький мошенник может стать большим мошенником", тогда как у нормальных людей якобы нет соответствующих социальных возможностей.

Безусловно, демократические институты не гарантируют защиты от коррупции, популизма или прихода к власти недобросовестных политиков. Однако принципиальное отличие демократии заключается не в отсутствии мошенников, а в наличии механизмов контроля над ними: конкурентных выборов, независимого суда, свободы слова, политической ответственности и возможности мирной смены власти.

Сводить демократию исключительно к механизму продвижения мошенников означает дискредитировать саму идею подотчетности государства обществу. И это особенно характерно для российской авторитарной среды, где гражданам все настойчивее предлагают не контролировать власть, а приспосабливаться к ней.

Другие заявления Ткачева касаются личной морали. Он говорил, что современное общество все чаще воспринимает грех как норму, критиковал сексуальную распущенность, распространение порнографии и отношение к интимным отношениям.

Эти взгляды можно рассматривать в рамках традиционной консервативной религиозной этики. Сами по себе они не доказывают участия священника в политической пропаганде.

Однако гораздо больше вопросов вызывают другие его формулировки.

Ткачёв заявил, что в аду хороших людей "как селедок в бочке", и призвал стремиться не к званию хорошего человека, а к Богу. В богословском контексте речь идет о различии между внешней добродетелью, самоуверенностью и искренним покаянием. Христианское учение действительно не сводит спасение к общественной репутации человека. Однако в публичном пространстве подобные формулировки могут создавать ложное впечатление, будто обычная человеческая порядочность не имеет самостоятельной нравственной ценности.

Еще радикальнее звучит призыв этого священнослужителя "по-хорошему" ненавидеть себя, поскольку любовь к себе, по его объяснению, может превращаться в любовь к собственным грехам. И здесь принципиально важно разграничивать покаяние и самоненависть.

Осознание собственных ошибок не тождественно отрицанию человеческого достоинства. Признание греха не означает, что человек должен утратить уважение к себе.

Особенно опасным такое смешение понятий может становиться тогда, когда религиозная риторика используется для воспитания покорности, чувства вины и отказа от критического отношения к внешнему авторитету.

В то же время ради объективности следует отметить и другие примеры.

Священник Евгений Мурзин, говоря о панических атаках, советовал обращаться к Богу с молитвой, но прямо отмечал, что при повторяющихся приступах необходимо обратиться к психологу или психотерапевту. В данном случае нет оснований утверждать, что церковь предлагает заменять профессиональную помощь исключительно молитвой.

Такая же осторожность необходима и при оценке высказываний об искусственном интеллекте. Митрополит Тихон (Шевкунов) 23 октября предупредил, что некритичное использование ИИ может привести к интеллектуальной деградации. Его тезис о необходимости "гигиены мышления" имеет рациональное основание: бездумное перекладывание аналитической работы на алгоритмы действительно создает риск ослабления навыков самостоятельного мышления.

Другой священник, Павел Островский, высказал предположение, что искусственный интеллект в будущем может использоваться антихристом как инструмент тотального контроля.

Это уже не технологический прогноз, а личная религиозная интерпретация. Ее нельзя представлять как доказанный сценарий развития технологий или официальную доктрину всей РПЦ.

Однако сама тема контроля над человеком приобретает особое звучание в стране, где цифровые технологии уже используются государством для слежки, цензуры и политического контроля.

И здесь мы подходим к главному противоречию.

5 октября 2026 года патриарх Кирилл наградил Рамзана Кадырова орденом Славы и чести I степени. В своем официальном поздравлении он назвал главу Чечни волевым, целеустремленным и ответственным руководителем, который заботится о своем регионе. Среди его достижений патриарх отметил обеспечение безопасности, межрелигиозного мира и гражданского согласия.

При этом США еще в 2020 году ввели санкции против Кадырова из-за его причастности к грубым нарушениям прав человека, включая пытки и внесудебные убийства. Правозащитные организации на протяжении многих лет документировали репрессивную практику чеченских властей.

Стоит напомнить, что церковный орден Славы и чести предназначен, в частности, для награждения за вклад в укрепление мира и сотрудничества между народами.

Поэтому награждение Кадырова имеет очевидное политическое измерение. Вопрос не в том, что православный патриарх отметил мусульманского политического руководителя. Межрелигиозное сотрудничество само по себе является позитивным явлением.

Вопрос в том, что церковным авторитетом публично отмечен представитель политической системы, деятельность которой сопровождается многочисленными задокументированными нарушениями прав человека.

Именно здесь наиболее отчетливо проявляется разница между универсальными нравственными принципами и политической целесообразностью.

Однако самые серьезные вопросы к руководству РПЦ возникают не из-за отдельных проповедей или церковных наград. Они связаны с позицией церкви по поводу войны России против Украины.

27 марта 2024 года Всемирный русский народный собор под председательством патриарха Кирилла одобрил документ "Настоящее и будущее Русского мира".

В нем российская агрессия против Украины с духовно-нравственной точки зрения прямо названа "священной войной".

Более того, документ предусматривает, что после завершения войны вся территория современной Украины должна оказаться в зоне исключительного влияния России. Это уже не частное мнение отдельного священнослужителя. Это программное политико-идеологическое положение документа, принятого организацией, которую возглавляет Московский патриарх.

Важно уточнить: Всемирный русский народный собор не является высшим каноническим органом управления РПЦ. Однако участие патриарха и официальная публикация документа на ресурсах Московского патриархата придают этой позиции значительный институциональный вес.

Именно эту декларацию раскритиковал Всемирный совет церквей, подчеркнув несовместимость понятия "священной войны" с базовыми христианскими принципами.

И здесь сравнение с осенними проповедями Кирилла приобретает особую остроту.

В сентябре 2026 года патриарх, осуждая насилие большевистской власти, объяснял, что нельзя добиваться добра злыми средствами. Но это нравственное требование неизбежно возникает и перед самим Московским патриархатом: как оно согласуется с поддержкой военного вторжения в Украину, разрушением украинских городов, гибелью мирных жителей и попытками силового подчинения независимого государства?

Особенно если вспомнить, что российская церковная риторика неоднократно использовала образ жертвенности военнослужащих для морального оправдания участия в войне.

Речь идёт об опасном процессе сакрализации государственного насилия – придании политическим решениям и военным действиям особого религиозного значения. И этот процесс имеет вполне материальные последствия.

В докладе Комиссии США по международной религиозной свободе за 2026 год зафиксированы систематические нарушения свободы вероисповедания на оккупированных Россией украинских территориях. В частности, речь идет об ограничении деятельности религиозных общин, захвате культовых сооружений, преследовании духовенства и создании условий для доминирования структур Московского патриархата.

В сентябре 2026 года организация International Partnership for Human Rights опубликовала новое исследование религиозных преследований на оккупированных территориях, основанное на свидетельствах пострадавших и очевидцев.

Его выводы свидетельствуют о том, что религиозная политика оккупационных властей используется не только для контроля над верующими, но и для ослабления украинской идентичности и гражданского сопротивления.

Таким образом, религиозный фактор в российской агрессии – это не абстрактный вопрос богословских споров. Он непосредственно связан с безопасностью, правами человека и политикой оккупации.

Есть и еще один важный факт.

22 октября 2026 года Священный синод РПЦ утвердил изменения в присягу священнослужителей, предусматривающие запрет выступать публично от имени церкви без благословения церковного начальства.

Официально это объясняется необходимостью ответственного использования СМИ и социальных сетей.

Однако такая норма одновременно усиливает институциональный контроль над публичными высказываниями духовенства. Это не означает, что каждое заявление священника санкционировано патриархом. Но это демонстрирует стремление церковного руководства централизовать контроль над публичной коммуникацией.

ЧТО ВСЕ ЭТО ОЗНАЧАЕТ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ?

На мой взгляд, сегодня Московский патриархат выполняет несколько взаимосвязанных политико-идеологических функций.

Во-первых, он участвует в формировании мировоззрения, в котором российское государство рассматривается не просто как политическая организация, а как носитель особой исторической и духовной миссии.

Во-вторых, часть влиятельного духовенства распространяет представления об опасности демократии, нравственной несостоятельности современного общества и необходимости подчинения высшему авторитету. Подобные нарративы объективно согласуются с интересами авторитарного режима, даже если нет доказательств централизованного заказа каждой конкретной проповеди.

В-третьих, через демографическую, семейную и нравственную тематику происходит перенос ответственности за общественные проблемы на отдельного человека. В то же время политические решения власти, экономические последствия войны и государственные приоритеты остаются за пределами критического обсуждения.

В-четвертых, церковный авторитет используется для легитимации российской военной политики и имперских притязаний в отношении Украины.

В-пятых, риторика о "традиционных ценностях" может использоваться как инструмент информационного влияния не только внутри России, но и за её пределами – прежде всего в консервативных и религиозных сообществах, восприимчивых к подобным посланиям.

Это не означает, что каждый человек, поддерживающий традиционные семейные ценности или критически относящийся к искусственному интеллекту, автоматически становится сторонником Кремля.

Такое отождествление было бы серьезной аналитической ошибкой.

Механизм влияния гораздо тоньше: политические цели маскируются под универсальные нравственные принципы, а религиозное доверие используется для повышения убедительности государственной пропаганды.

Для Украины особенно важно понимать этот механизм без упрощений.

Не каждый православный верующий поддерживает российскую агрессию. Не каждый священник РПЦ разделяет позицию Кирилла. Не каждая консервативная проповедь является инструментом информационной операции.

Но игнорировать системное сотрудничество церковного руководства с российской государственной властью было бы опасно.

Именно поэтому противодействие такому влиянию должно основываться не на борьбе с религией, а на разграничении веры и политической деятельности, документировании участия конкретных лиц и структур в поддержке агрессии, защите свободы совести и разоблачении пропагандистских манипуляций.

МОЙ ВЫВОД

Главная проблема современного руководства РПЦ заключается не в том, что оно говорит о грехе, морали, семье или духовности. Это естественные темы для любой религиозной организации. Проблема возникает тогда, когда требования личной морали становятся чрезвычайно строгими, а оценка действий государственной власти – политически избирательной.

Когда человеку объясняют, что он должен меньше любить себя, но при этом авторитарных правителей награждают церковными орденами.

Когда демократию представляют источником общественного зла, а политическую бесконтрольность фактически оставляют без должной нравственной оценки.

Когда осуждают насилие революционного прошлого, но современную захватническую войну обосновывают борьбой за духовное единство.

Когда говорят о святости человеческой жизни, но поддерживают государственную политику, следствием которой становится массовая гибель людей.

Перед нами не просто противоречивые проповеди. Перед нами опасное сближение политической власти и религиозного авторитета, при котором государство получает духовное оправдание своих действий, а церковная иерархия – возможность влиять на общество при поддержке государства.

Для национальной безопасности Украины это означает, что Московский патриархат необходимо оценивать не исключительно как религиозную структуру, но и как субъект политико-идеологического влияния, деятельность которого в отдельных направлениях непосредственно связана с интересами российского государства.

И главный вопрос здесь даже не в том, насколько искренни религиозные убеждения отдельных иерархов.

Главное – кому на самом деле служит их публичный авторитет: универсальным нравственным принципам или политическим интересам Кремля? Потому что там, где верой начинают оправдывать агрессию, речь идет уже не только о религии. Речь идет о власти, идеологии и войне. И именно так это следует оценивать.