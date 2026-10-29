В США отказались расследовать перебои Starlink в Украине – АР

Надзорный орган Пентагона отклоняет двухпартийный запрос сенаторов США о расследовании недавних перебоев в работе Starlink и Starshield для Украины

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на осведомленные источники, заявления американских сенаторов и ответы представителей Пентагона, передает RegioNews.

Сенатор-демократ Джин Шахин, ведущая представительница Демократической партии в комитете Сената по международным отношениям, выразила обеспокоенность из-за отсутствия расследования.

"Вызывает беспокойство то, что генеральный инспектор, судя по всему, решил не расследовать случаи перебоев в спутниковой связи, на которые Украина полагается для защиты своего гражданского населения", – заявила она.

По словам Шахин, администрация президента США Дональда Трампа и компания SpaceX предоставили противоречивые объяснения причин перебоев. Сенатор подчеркнула необходимость независимого расследования, которое поможет установить ответственных и предотвратить подобные ситуации в будущем.

Как отмечает AP, отсутствие четких ответов усиливает вопрос влияния Маска, союзника Трампа, на критически важную систему спутниковой связи.

По словам помощника конгрессмена, беспокойство по контролю Маска над Starlink в Конгрессе существуют уже несколько лет. Именно они стали одной из причин создания Starshield – военной версии спутниковой системы.

В то же время у генерального инспектора объяснили, почему не будут проводить отдельное расследование. Представитель ведомства Молли Халперн заявила, что надзорный орган рассмотрел запрос Конгресса и решил, что поднятые вопросы должен рассматривать Пентагон.

В Пентагоне переадресовали запрос журналистов в офис генерального инспектора. Военно-воздушные силы США не сразу ответили на просьбу о комментарии. Ранее оба ведомства отказывались отвечать на вопросы, касающиеся ограничения доступа Украины к спутниковому интернету Starlink.

Напомним, бывший советник министра обороны, волонтер и активист Сергей Стерненко сообщил, что компания SpaceX ограничила работу терминалов спутниковой связи Starlink в Украине.

Впоследствии советник президента по технологическим вопросам эксперт в сфере технологий Сергей Бескрестнов (Флэш) подтвердил эту информацию. По его словам, ограничение касалось военного сервиса.

В то же время, администрация президента США Дональда Трампа заявила, что не причастна к ограничениям в работе спутниковой системы Starlink в Украине.

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