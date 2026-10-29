22:56  28 октября
В Сумской области во время разминирования погибли двое саперов ГСЧС
07:23  29 октября
В Харькове российский дрон попал в учебное заведение
09:49  29 октября
В двух районах Киева экстренно выключили электроэнергию
UA | RU
UA | RU
29 октября 2026, 08:57

В США отказались расследовать перебои Starlink в Украине – АР

29 октября 2026, 08:57
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

Надзорный орган Пентагона отклоняет двухпартийный запрос сенаторов США о расследовании недавних перебоев в работе Starlink и Starshield для Украины

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на осведомленные источники, заявления американских сенаторов и ответы представителей Пентагона, передает RegioNews.

Сенатор-демократ Джин Шахин, ведущая представительница Демократической партии в комитете Сената по международным отношениям, выразила обеспокоенность из-за отсутствия расследования.

"Вызывает беспокойство то, что генеральный инспектор, судя по всему, решил не расследовать случаи перебоев в спутниковой связи, на которые Украина полагается для защиты своего гражданского населения", – заявила она.

По словам Шахин, администрация президента США Дональда Трампа и компания SpaceX предоставили противоречивые объяснения причин перебоев. Сенатор подчеркнула необходимость независимого расследования, которое поможет установить ответственных и предотвратить подобные ситуации в будущем.

Как отмечает AP, отсутствие четких ответов усиливает вопрос влияния Маска, союзника Трампа, на критически важную систему спутниковой связи.

По словам помощника конгрессмена, беспокойство по контролю Маска над Starlink в Конгрессе существуют уже несколько лет. Именно они стали одной из причин создания Starshield – военной версии спутниковой системы.

В то же время у генерального инспектора объяснили, почему не будут проводить отдельное расследование. Представитель ведомства Молли Халперн заявила, что надзорный орган рассмотрел запрос Конгресса и решил, что поднятые вопросы должен рассматривать Пентагон.

В Пентагоне переадресовали запрос журналистов в офис генерального инспектора. Военно-воздушные силы США не сразу ответили на просьбу о комментарии. Ранее оба ведомства отказывались отвечать на вопросы, касающиеся ограничения доступа Украины к спутниковому интернету Starlink.

Напомним, бывший советник министра обороны, волонтер и активист Сергей Стерненко сообщил, что компания SpaceX ограничила работу терминалов спутниковой связи Starlink в Украине.

Впоследствии советник президента по технологическим вопросам эксперт в сфере технологий Сергей Бескрестнов (Флэш) подтвердил эту информацию. По его словам, ограничение касалось военного сервиса.

В то же время, администрация президента США Дональда Трампа заявила, что не причастна к ограничениям в работе спутниковой системы Starlink в Украине.

Читайте также: Украинская оборона зависит от чужих решений? Что показала история со Starlink

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина США война Пентагон Илон Маск Starlink ограничения
Турция готова присоединиться к возобновлению переговоров между Украиной и РФ
29 октября 2026, 07:37
Все новости »
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
05 октября 2026
Вместо поддержки – суды и хамство: как складывается судьба "героев тыла"
С начала полномасштабной войны 1 177 украинских работников погибли из-за обстрелов и 4 422 получили травмы. Многим из тех кто выжил впоследствии пришлось бороться за социальную помощь, на которую люди...
Меморандум не помог: в Киеве снова взлетели цены на такси во время тревоги
29 октября 2026, 10:35
В Конотопе Сумской области возобновили электроснабжение: какая ситуация со светом в других регионах
29 октября 2026, 10:31
Россияне атаковали FPV-дроном автобус в Запорожье: четверо раненых
29 октября 2026, 10:10
Гуманитарный груз в Олешки планируют доставить 30 октября
29 октября 2026, 09:53
В двух районах Киева экстренно выключили электроэнергию
29 октября 2026, 09:49
Россияне атаковали Павлоград: вспыхнули магазин и дом, пострадал ребенок
29 октября 2026, 09:42
Российские войска продвинулись в Запорожской и Донецкой областях – DeepState
29 октября 2026, 09:17
Погибла 16-летняя пассажирка: в Житомирской области задержали нетрезвую водительницу
29 октября 2026, 08:42
На Сумщине из-за атаки российских дронов пострадали восемь человек
29 октября 2026, 08:28
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
Все публикации »
Юрий Касьянов
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Все блоги »