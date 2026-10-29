Российские войска продвинулись в Запорожской и Донецкой областях – DeepState
Враг имеет продвижение вблизи двух населенных пунктов в Запорожье и Донецкой области
Соответствующие изменения зафиксированы на обновленной карте боевых действий от проекта DeepState, передает RegioNews.
"Враг продвинулся вблизи Воздвижевки и Луговского (Пологовский район, Запорожская область)", – говорится в сообщении.
Также в DeepState сообщили, что оккупанты имеют продвижение вблизи Майского (Краматорский район, Донецкая область).
Напомним, в течение 25 октября и в ночь на 26 октября подразделения Сил обороны Украины поразили ряд военных объектов российской армии: узел связи, склады и мастерскую БПЛА оккупантов.
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