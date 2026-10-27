В Винницкой области мужчина погиб в результате наезда поезда
Трагедия произошла 26 октября около 11:30 на железнодорожной станции Крыжополь Тульчинского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Житель села Ольшанка пересекал железнодорожные пути в месте наземного перехода, когда его сбил поезд. 76-летнего мужчину доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.
Полиция открыла уголовное производство. Назначен ряд экспертиз, после проведения которых будут установлены окончательные причины происшествия.
Напомним, вечером 18 октября во Львове возле стадиона "Динамо" поезд сбил 21-летнюю девушку. От полученных травм она погибла.
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