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Нардеп Лариса Билозир развелась после 21 года брака
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27 октября 2026, 12:39

Нардеп Лариса Билозир развелась после 21 года брака

27 октября 2026, 12:39
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Фото: соцсети
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Народная депутат Лариса Билозир рассталась с Андреем Билозиром – сыном народной артистки Украины Оксаны Билозир и покойного композитора Игоря Билозира – после 21 года брака

Как пишет "Главком", соответствующее решение Печерский районный суд Киева принял 20 июля 2026 года, а 20 августа оно вступило в законную силу, передает RegioNews.

Лариса и Андрей Билозиры поженились в июне 2005 года и имеют троих детей. Инициатором развода стала депутат. В суде она пояснила, что семейные отношения фактически прекратились, супруги не ведут совместное хозяйство, а возобновлять брак они не намерены. Мужчина против развода не возражал.

Сначала истец также просила суд определить место жительства детей, однако впоследствии отказалась от рассмотрения этого требования в рамках производства. Так что вопрос, с кем будут проживать дети, по этому делу суд не решал.

Кроме того, с Андрея Билозира постановили взыскать 665,60 грн судебного сбора в пользу бывшей супруги. Еще 665,60 грн ему должны вернуть из государственного бюджета.

Политические связи и кумовство с аграрным миллиардером

Лариса Билозир представляет в Верховной Раде избирательный округ № 15 Винницкой области. Ее отец Николай Кучер также является народным депутатом. Оба связывают с крупным аграрным бизнесом, в частности с холдингом МХП, владельцем которого является миллиардер Юрий Косюк.

В 2004-2013 годах Николай Кучер возглавлял предприятие "Зернопродукт МХП", а позже руководил департаментом производства растениеводческой и животноводческой продукции агрохолдинга.

Связи между семьей Билозир и Юрием Косюком носят также личный характер. В 2023 году Косюк вместе с народной депутатом Марией Мезенцевой стал крестным отцом сына Ларисы Билозир.

В парламенте Лариса Билозир и Николай Кучер, в частности, поддерживали законопроект об ограничении независимости НАБУ и САП, а также выступали соавторами законодательных инициатив о налоговых и таможенных льготах для крупных инвесторов.

Особое внимание привлекала и история с автомобилем Tesla, которым пользовалась депутат, но который был зарегистрирован на ее брата. Этот случай ранее исследовали журналисты проекта "Схемы".

Напомним, украинская инфлюэнсер Анастасия Скальницкая официально развелась и впервые назвала причину разрыва. Ее экс-супруг оказался профессиональным аферистом. Супруги воспитывали двоих детей: общего сына и его дочь от предыдущего брака.

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