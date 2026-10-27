Взял авто на неделю и скрылся: в Одесской области мужчина обменял чужую машину на Chevrolet

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщила полиция Одесской области, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, автомобиль стоимостью почти 79 тысяч гривен девушка передала знакомому, чтобы тот мог решить личные дела в Винницкой области. Однако в оговоренный срок мужчина не вернул транспортное средство и перестал отвечать на звонки.

Как выказалось, что подозреваемый заранее не планировал возвращать автомобиль. Он нашел на сайте объявлений перекупщика и договорился об обмене ВАЗ на Chevrolet с доплатой. Соглашение провели в Черкасской области, после чего мужчина отправился на Днепропетровщину.

Правоохранители разыскали и изъяли автомобиль одесситки, а также установили местонахождение подозреваемого.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса Украины – незаконное завладение транспортным средством. Ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что правоохранители предупредили украинцев о новой схеме аферистов. Мошенники пытаются выманить у людей персональные данные с помощью фейковых счетов. Аферисты маскируют сообщения под официальные сообщения Министерства энергетики.