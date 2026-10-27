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27 октября 2026, 09:58

В высокогорье Карпат выпал снег: засыпало Поп Иван и Драгобрат

27 октября 2026, 09:58
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Дрогобрат. Фото: соцсети
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Спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий в горах

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

"По состоянию на 08:00 27 октября 2026 на горе Поп Иван облачно, туман, ветер северо-восточный, 17 м/с, температура воздуха составляет -4 °С. В высокогорье выпал снег", – говорится в сообщении.

Снег также выпал на курорте Драгобрат.

Спасатели призывают туристов не отправляться в горы при таких погодных условиях, не подвергать себя опасности и следить за прогнозами погоды.

Напомним, ранее в Карпатах горные спасатели помогли четырем туристам, которые из-за ухудшения погодных условий оказались в сложной ситуации между горами Брескул и Пожижевска.

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