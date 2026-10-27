Фото: полиция

Число пострадавших в результате столкновения легковушки и рейсового автобуса на Тернопольщине возросло до 14

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По состоянию на 27 октября количество пострадавших в ДТП с участием рейсового автобуса в Тернопольской области возросло до 14 человек.

Травмы разной степени тяжести получили водитель автобуса и 13 пассажиров, среди которых несовершеннолетняя девочка.

Напомним, авария произошла утром 26 октября между селами Панасовка и Малый Ходачков. 23-летняя водитель Kia Sportage выехала на встречную полосу, где столкнулась с рейсовым автобусом. В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте.