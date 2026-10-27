Россия ударила ракетой по Дергачам: трое пострадавших, поврежден склад и АЗС

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Российские войска нанесли ракетный удар по городу Дергачи Харьковской области. В результате атаки пострадали три человека. Медики оказывают им необходимую помощь

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в результате обстрела зафиксировали попадание в складское здание. Также повреждены оборудование автозаправочной станции и автомобиль.

На месте атаки работают экстренные службы, ликвидирующие последствия российского удара.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и 12 населенных пунктов области. В результате обстрелов погибли три человека, еще восемь пострадали, среди них – ребенок.