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Кличко показал Южный мост в Киеве после ракетного удара РФ
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27 октября 2026, 09:40

Кличко показал Южный мост в Киеве после ракетного удара РФ

27 октября 2026, 09:40
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Фото: Telegram/Виталий Кличко
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Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал фотографии последствий российского ракетного удара по Южному мосту столицы. Движение по мосту остается перекрытым

Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале, передает RegioNews.

Специалисты устанавливают степень разрушений и оценивают состояние сооружения.

Из-за повреждений Южного моста также приостановили движение поездов по зеленой ветке столичного метро на участке между станциями "Осокорки" и "Красный Хутор".

Напомним, в Киеве из-за вражеской атаки временно перекрыли движение транспорта по Южному мосту в обоих направлениях. Также сменили движение поездов на зеленой ветке столичного метрополитена.

Напомним, с вечера 26 октября РФ атаковала столицу. Повреждены здания учебного заведения, общежития и жилые дома. Было известно, что погиб один человек, еще 15 человек пострадали.

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