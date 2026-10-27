Кличко показал Южный мост в Киеве после ракетного удара РФ
Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал фотографии последствий российского ракетного удара по Южному мосту столицы. Движение по мосту остается перекрытым
Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале, передает RegioNews.
Специалисты устанавливают степень разрушений и оценивают состояние сооружения.
Из-за повреждений Южного моста также приостановили движение поездов по зеленой ветке столичного метро на участке между станциями "Осокорки" и "Красный Хутор".
Напомним, в Киеве из-за вражеской атаки временно перекрыли движение транспорта по Южному мосту в обоих направлениях. Также сменили движение поездов на зеленой ветке столичного метрополитена.
Напомним, с вечера 26 октября РФ атаковала столицу. Повреждены здания учебного заведения, общежития и жилые дома. Было известно, что погиб один человек, еще 15 человек пострадали.