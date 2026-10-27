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27 октября 2026, 13:24

Стубб и Стере сообщили Зеленскому о деталях телефонного разговора с Путиным

27 октября 2026, 13:24
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Фото: t.me/V_Zelenskiy_official/
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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Они сообщили ему о результатах своего сегодняшнего звонка главе Кремля

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение главы государства.

По словам Зеленского, Стубб и Стере во время разговора с президентом РФ отметили необходимость реальных шагов по деэскалации, в частности, относительно украинской энергетики и инфраструктуры.

Украинский президент поблагодарил лидеров Финляндии и Норвегии за подробную информацию о переговорах и поддержке дипломатических усилий.

Стороны обсудили подготовку трехсторонней встречи переговорных команд Украины, США и России, запланированной на ноябрь.

Кроме того, речь шла о дальнейшем сотрудничестве с европейскими партнерами по поддержке дипломатических усилий, обороны Украины и совместной безопасности.

Напомним, министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что РФ не согласится на серьезные мирные переговоры, пока будет надеяться достичь своих целей из-за давления на Украину.

Ранее Украина, США и Россия договорились провести трехстороннюю встречу на уровне переговорных команд первой половины ноября.

По мнению аналитиков Ukraine Facility Platform, российские удары по энергетической инфраструктуре Украины являются частью комплексной кампании, направленной не только на разрушение энергосистемы, но и давление на украинские власти и международных партнеров.

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