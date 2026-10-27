Более $270 тысяч в носках: в Одесской области разоблачили попытку вывоза валюты за границу
В Одесской области пограничники обнаружили более 270 тысяч долларов и 500 евро, которые украинец пытался скрытно вывезти за границу. Деньги, завернутые в носки и полиэтилен, были обнаружены в специально обустроенных тайниках микроавтобуса
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
В паромном пункте пропуска "Орловка" пограничники совместно с сотрудниками СБУ обнаружили крупную сумму незадекларированной валюты в микроавтобусе Mercedes, направлявшемся в Турцию.
Во время сканирования и углубленного осмотра автомобиля правоохранители обнаружили специально обустроенные тайники. Наличные, завернутые в носки и полиэтилен, спрятали в порогах под дверью, под капотом и внутри корпусов фар.
Чтобы достать деньги, пограничникам пришлось частично разобрать элементы кузова.
Всего в тайниках обнаружили 270 400 долларов и 500 евро.
По факту сокрытия валюты от таможенного контроля составили протокол по ст. 483 Таможенного кодекса Украины.
Также правоохранителям передали уведомление о возможном уголовном правонарушении по ст. 201-3 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ранее во Львовской области таможенники задержали партию жидкостей для электронных сигарет на 600 тыс. грн.