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В Одесской области пограничники обнаружили более 270 тысяч долларов и 500 евро, которые украинец пытался скрытно вывезти за границу. Деньги, завернутые в носки и полиэтилен, были обнаружены в специально обустроенных тайниках микроавтобуса

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

В паромном пункте пропуска "Орловка" пограничники совместно с сотрудниками СБУ обнаружили крупную сумму незадекларированной валюты в микроавтобусе Mercedes, направлявшемся в Турцию.

Во время сканирования и углубленного осмотра автомобиля правоохранители обнаружили специально обустроенные тайники. Наличные, завернутые в носки и полиэтилен, спрятали в порогах под дверью, под капотом и внутри корпусов фар.

Чтобы достать деньги, пограничникам пришлось частично разобрать элементы кузова.

Всего в тайниках обнаружили 270 400 долларов и 500 евро.

По факту сокрытия валюты от таможенного контроля составили протокол по ст. 483 Таможенного кодекса Украины.

Также правоохранителям передали уведомление о возможном уголовном правонарушении по ст. 201-3 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее во Львовской области таможенники задержали партию жидкостей для электронных сигарет на 600 тыс. грн.