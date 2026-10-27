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Остап Дроздов Журналист, писатель info@regionews.ua
27 октября 2026, 13:46

Мирная жизнь или бесконечная мобилизация: что ждет Украину после войны

27 октября 2026, 13:46
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Элементарная логика: каждое окончание войны автоматически означает постепенное сокращение армии
Иллюстративное фото: из открытых источников
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Ну, нет больше нужды! Ибо все навоевались вволю и возвращаются к привычной, нормальной, гражданской жизни. В том-то и состоит мир – что люди сидят в ресторанах и кнайпах, а не дальше в окопах, учебках и казармах.

Бесконечно удерживать почти миллионную армию нереально, неподъемно и нецелесообразно. Денег не хватит ни на зарплаты, ни на обеспечение. Для преддефолтной страны, которая понесла триллионные убытки, это хана бюджету и кранты экономике, которая дальше будет пахать исключительно на всепожирательную оборонку вместо культуры, образования, восстановления и других мирных аспектов жизни.

В военное время армия – это от безысходности герой-солдат, но в мирное время это – солдафон и пожиратель всех общественных благ. Именно поэтому цивилизованные страны в мирное время жестко ограничивают и регулируют численность своих армий в соразмерности душам населения.

Китай при 1 миллиарде людей имеет армию 2 млн. Это 2 солдата на 1000 населения. Наше население составляет 3% от китайского, так что если после войны будет сохранена нынешняя армия, то получим аномальные 20 военных на 1000 населения.

Несокращение армии в послевоенное время будет означать несколько вещей:

1. Военный призыв женщин будет обязателен и не обсуждается.

2. Воинов, прошедших войну, никто никуда не отпустит даже после ее завершения.

3. В службу будет задействовано ПОЛНОСТЬЮ все население поочередно и несколько раз по нескольким кругам.

А значит: нивелируется само понятие мирной светской жизни.

Если окончание войны не означает окончания пожизненно-принудительной повинности, то оно вообще не имеет смысла. Окончание войны должно предусматривать постепенную демилитаризацию общества и его возвращение к самой обычной обыденной жизни. Иначе зачем.

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Украина РФ военные мобилизация фронт российская армия гражданские
 
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