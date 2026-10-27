Смертельное ДТП в Прикарпатье: иномарка влетела в микроавтобус

Фото: Национальная полиция

Авария произошла на въезде в село Майдан. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Прикарпатья, передает RegioNews.

Произошло столкновение Renault Kangoo и микроавтобуса Volkswagen. В результате ДТП 41-летняя женщина, которая была за рулем легковушки, погибла на месте. Водитель микроавтобуса был госпитализирован с травмами.

"Полицейские сейчас работают на месте ДТП, регулируют дорожное движение и устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия", - говорят в полиции.

Напомним, ранее в Закарпатье автомобиль BMW врезался в отбойник. Пассажир погиб на месте, водитель скрылся с места аварии.