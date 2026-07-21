Россияне ударили по автомобилю в Херсоне: погибла сотрудница ОВА

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В Херсоне в результате российского удара по автомобилю погибла сотрудница Херсонской областной военной администрации Анжелика Переверзева

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

По его словам, российские войска утром 21 июля атаковали FPV-дроном автомобиль в Центральном районе Херсона. В результате удара погибла работница администрации.

"Сегодня утром в Херсоне российские террористы убили нашу коллегу – Анжелику Переверзеву. За восемь дней ей должно было исполниться 46 лет", – сообщил Прокудин.

Анжелика Переверзева занимала должность заместителя начальника управления по организационной работе аппарата Херсонской ОВА – начальницы организационного отдела.

В Херсонской областной военной администрации отметили, что женщина более 26 лет работала на государственной службе.

Напомним, 20 июля россияне обстреливали Херсонщину с помощью артиллерии, минометного оружия и дронов. В результате атаки пострадали местные жители. Среди раненых 17-летняя девочка.