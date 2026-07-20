Россияне ударили по больнице в Херсоне: среди раненых - ребенок

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20 июля россияне обстреливали Херсонщину с помощью артиллерии, минометного оружия и дронов. В результате атаки пострадали местные жители

Об этом сообщает прокуратура Херсонской области, передает RegioNews.

Россияне ударили артиллерией по одной из больниц в Херсоне. Пострадали семь человек: посетитель заведения и медицинский персонал. Среди раненых еще одна местная жительница и 17-летняя девочка.

В Молодежном и Крещеновке в результате удара российскими дронами пострадали восемь жителей. Среди них ранены в тяжелом состоянии.

"Кроме того, повреждения получили частные и многоквартирные дома, помещения больницы, магазин, автотранспорт", - говорят правоохранители.

Напомним, недавно в Одесской области в результате российского удара повреждено сухогруз Venturo. В результате обстрела погиб один из гражданских членов экипажа. Еще 17 моряков были эвакуированы.