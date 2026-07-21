Росіяни вдарили по автомобілю у Херсоні: загинула співробітниця ОВА

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У Херсоні внаслідок російського удару по автомобілю загинула співробітниця Херсонської обласної військової адміністрації Анжеліка Пєрєвєрзєва

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

За його словами, російські війська вранці 21 липня атакували FPV-дроном автомобіль у Центральному районі Херсона. Внаслідок удару загинула працівниця адміністрації.

"Сьогодні зранку в Херсоні російські терористи вбили нашу колегу – Анжеліку Пєрєвєрзєву. За вісім днів їй мало виповнитися 46 років", – повідомив Прокудін.

Анжеліка Пєрєвєрзєва обіймала посаду заступниці начальника управління з питань організаційної роботи апарату Херсонської ОВА – начальниці організаційного відділу.

У Херсонській обласній військовій адміністрації зазначили, що жінка понад 26 років працювала на державній службі.

Нагадаємо, 20 липня росіяни обстрілювали Херсонщину за допомогою артилерії, мінометної зброї та дронів. Внаслідок атаки постраждали місцеві жителі. Серед поранених 17-річна дівчинка.