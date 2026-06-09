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09 июня 2026, 13:27

Дроновый террор на Херсонщине: идентифицировано 10 причастных оккупантов

09 июня 2026, 13:27
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Иллюстративное фото: Офис Президента
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Правоохранители идентифицировали 10 военнослужащих 404-го мотострелкового полка группировки "Днепр" ВС РФ, атаковавших мирное население Херсонщины

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает RegioNews.

По данным следствия, на протяжении 2025 года указанные военные систематически совершали удары с временно оккупированного левобережья области, используя беспилотники разных типов – в частности, FPV-дроны и аппараты со сбросом боеприпасов.

Речь идет о применении осколочно-фугасных боеприпасов и других видов поражения, направленных на гражданские объекты. По информации следствия, атаки осуществлялись по мирным жителям, гражданскому транспорту и жилым домам.

Отдельно зафиксированы случаи повторных ударов по местам, где работали спасатели и медики. Также сообщается об атаках вблизи медицинских учреждений и автомобилей экстренных служб.

По данным следствия, операторы дронов в режиме реального времени наблюдали за поражением целей через встроенные камеры.

В результате таких атак в Херсонской области с начала полномасштабного вторжения, по официальным данным, погибли более 300 гражданских, среди них трое детей. Почти 3 тысячи человек получили ранения, в том числе 47 детей.

Под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры всем 10 идентифицированным военнослужащим заочно было сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.

Напомним, ранее на Купянщине правоохранители разоблачили двух коллаборантов, которые во время оккупации добровольно перешли на сторону врага и возглавили так называемую "налоговую службу".

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