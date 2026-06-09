Дроновый террор на Херсонщине: идентифицировано 10 причастных оккупантов

Иллюстративное фото: Офис Президента

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает RegioNews.

По данным следствия, на протяжении 2025 года указанные военные систематически совершали удары с временно оккупированного левобережья области, используя беспилотники разных типов – в частности, FPV-дроны и аппараты со сбросом боеприпасов.

Речь идет о применении осколочно-фугасных боеприпасов и других видов поражения, направленных на гражданские объекты. По информации следствия, атаки осуществлялись по мирным жителям, гражданскому транспорту и жилым домам.

Отдельно зафиксированы случаи повторных ударов по местам, где работали спасатели и медики. Также сообщается об атаках вблизи медицинских учреждений и автомобилей экстренных служб.

По данным следствия, операторы дронов в режиме реального времени наблюдали за поражением целей через встроенные камеры.

В результате таких атак в Херсонской области с начала полномасштабного вторжения, по официальным данным, погибли более 300 гражданских, среди них трое детей. Почти 3 тысячи человек получили ранения, в том числе 47 детей.

Под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры всем 10 идентифицированным военнослужащим заочно было сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.

Напомним, ранее на Купянщине правоохранители разоблачили двух коллаборантов, которые во время оккупации добровольно перешли на сторону врага и возглавили так называемую "налоговую службу".