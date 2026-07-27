Удар по супермаркету в Чернигове: четверо пострадавших в тяжелом состоянии

Фото: ОВА

Понедельник, 27 июля, объявлен в Чернигове Днем траура в память о погибших в результате вчерашней вражеской атаки

Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает RegioNews.

В результате жестокого удара по супермаркету погибли два человека: 10-летняя девочка и 23-летняя девушка. Еще 25 человек получили травмы, в том числе четверо детей – 10-летний мальчик, парни в возрасте 11 и 17 лет, а также девочка, которой почти 2 года.

В больницах находятся 12 пострадавших, четверо из них – в тяжелом состоянии. Медики оказывают всем необходимую помощь.

Руководитель ОВА отметил, что другой дрон уничтожил СТО и находившиеся там автомобили. Чуть позже был удар по предприятию – там возник пожар.

"Поздно вечером – прилет на территории предприятия пищевой промышленности. Ранен 48-летний мужчина. Он в больнице", – рассказал Чаус.

Напомним, днем 26 июля российские оккупанты атаковали Чернигов. Вражеский дрон попал в супермаркет "АТБ". Враг ударил по городу реактивными беспилотниками "Герань".