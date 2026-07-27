10:19  27 июля
В Киеве на Оболони военный в СОЧ совершил смертельное ДТП
08:55  27 июля
В Полтавской области маленький мальчик выжил после падения с пятого этажа
08:41  27 июля
Столкновение мотоциклов в Черкасской области: пострадали четверо подростков
UA | RU
UA | RU
27 июля 2026, 09:28

Врезался в дерево: во Львовской области погиб 22-летний мотоциклист

27 июля 2026, 09:28
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

Во Львовском районе в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 22-летний мотоциклист. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

ДТП произошло 26 июля в одном из сел района.

По предварительным данным полиции, житель Яворовщины, управляя мотоциклом Lifan, не справился с управлением по грунтовой дороге.

Мотоциклист выехал за пределы проезжей части и столкнулся с деревом. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.

По этому факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта.

Полицейские выясняют все обстоятельства аварии.

Напомним, ранее во Львовской области подростки на мотоцикле влетели в иномарку. Мотоциклом Kovi управлял 16-летний парень. Он столкнулся с Range Rover, за рулем которого находился 29-летний мужчина. В результате ДТП 16-летний пассажир мотоцикла травмировался, его госпитализировали медики.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Львовская область ДТП ПДД мотоцикл мотоциклист
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
17-летний мотоциклист погиб в ДТП на Львовщине, его сестру госпитализировали
27 июля 2026, 12:37
В Польше жестоко избили украинскую пару: причиной мог стать украинский акцент
27 июля 2026, 12:24
Смертельная авария в Киевской области: мотоцикл выехал на встречку и столкнулся с двумя авто
27 июля 2026, 12:15
"У меня нет времени на переговоры": Зеленский прокомментировал отставку Федорова
27 июля 2026, 11:55
Зеленский подтвердил удары по России: поражен экспортный терминал и нефтяные объекты
27 июля 2026, 11:35
Россияне снова атаковали Запорожье: есть раненые, повреждены дома и авто
27 июля 2026, 11:23
В Винницкой области мужчина достал нож в служебном авто ТЦК и ранил военного
27 июля 2026, 11:16
От капитуляции до процветания: как история превращает поражение в победы
27 июля 2026, 10:57
На Черниговщине в результате атаки вражеского FPV-дрона ранен энергетик
27 июля 2026, 10:45
Украина и США обсудили новое мирное предложение для России: что известно
27 июля 2026, 10:43
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все публикации »
Остап Дроздов
Сергей Куюн
Борислав Береза
Все блоги »