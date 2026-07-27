Врезался в дерево: во Львовской области погиб 22-летний мотоциклист

Фото: Национальная полиция

Во Львовском районе в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 22-летний мотоциклист. Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

ДТП произошло 26 июля в одном из сел района.

По предварительным данным полиции, житель Яворовщины, управляя мотоциклом Lifan, не справился с управлением по грунтовой дороге.

Мотоциклист выехал за пределы проезжей части и столкнулся с деревом. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.

По этому факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта.

Полицейские выясняют все обстоятельства аварии.

Напомним, ранее во Львовской области подростки на мотоцикле влетели в иномарку. Мотоциклом Kovi управлял 16-летний парень. Он столкнулся с Range Rover, за рулем которого находился 29-летний мужчина. В результате ДТП 16-летний пассажир мотоцикла травмировался, его госпитализировали медики.