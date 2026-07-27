Удар по Николаевщине: россияне повредили три гражданских судна в порту

Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские войска атаковали портовую инфраструктуру в Николаевской области ударными беспилотниками. В результате обстрелов повреждения получили три гражданских судна, один человек получил ранения

Об этом сообщил и.о. начальника Николаевской областной военной администрации Георгий Решетилов, передает RegioNews.

По его словам, в течение суток и утром враг наносил удары по области дронами типа Shahed. Под атакой оказалась портовая инфраструктура Николаевского района.

Ранение получил 50-летний мужчина. Его госпитализировали, состояние пострадавшего оценивают как тяжелое.

Также в Баштанском районе российские войска атаковали Снегиревскую общину ударными беспилотниками типа "Молния".

Кроме того, в Николаевском районе оккупанты трижды ударили FPV-дронами по Очаковской общине. За этими атаками информации о пострадавших не поступало.

Напомним, в ночь на 27 июля РФ атаковала Украину 147 ударными БПЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание 21 ударного БПЛА на 10 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 7 локациях.