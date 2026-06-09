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09 червня 2026, 13:27

Дроновий терор на Херсонщині: ідентифіковано 10 причетних окупантів

09 червня 2026, 13:27
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Ілюстративне фото: Офіс Президента
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Правоохоронці ідентифікували 10 військовослужбовців 404-го мотострілецького полку угруповання "Днєпр" ЗС РФ, які атакували мирне населення Херсонщини

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає RegioNews.

За даними слідства, упродовж 2025 року зазначені військові систематично здійснювали удари з тимчасово окупованого лівобережжя області, використовуючи безпілотники різних типів – зокрема FPV-дрони та апарати зі скиданням боєприпасів.

Йдеться про застосування осколково-фугасних боєприпасів та інших видів ураження, спрямованих на цивільні об’єкти. За інформацією слідства, атаки здійснювалися по мирних мешканцях, цивільному транспорту та житлових будинках.

Окремо зафіксовані випадки повторних ударів по місцях, де вже працювали рятувальники та медики. Також повідомляється про атаки поблизу медичних закладів і автомобілів екстрених служб.

За даними слідства, оператори дронів у режимі реального часу спостерігали за ураженням цілей через вбудовані камери.

Унаслідок таких атак на Херсонщині з початку повномасштабного вторгнення, за офіційними даними, загинули понад 300 цивільних, серед них троє дітей. Майже 3 тисячі людей отримали поранення, зокрема 47 дітей.

Під процесуальним керівництвом Херсонської обласної прокуратури усім 10 ідентифікованим військовослужбовцям заочно повідомлено про підозру у порушенні законів і звичаїв війни.

Нагадаємо, що раніше на Куп’янщині правоохоронці викрили двох колаборантів, які під час окупації добровільно перейшли на бік ворога та очолили так звану "податкову службу".

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