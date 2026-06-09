На Черниговщине FPV-дрон попал в автомобиль, который развозил хлеб: ранен водитель
Утром 9 июня российские войска атаковали FPV-дроном автомобиль, развозивший хлеб в приграничной Семеновке Черниговской области
Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает RegioNews.
В результате удара транспортное средство получил повреждения. Ранение получил 55-летний водитель, его госпитализировали в местную больницу.
Также накануне днем ударный дрон типа "Гербера" попал в гаражное помещение одного из предприятий в поселке Репкинской общины. Вечером того же дня еще один удар был нанесен по Репкам – зафиксировано попадание на территории предприятия и повреждение асфальтового покрытия.
Кроме того, сообщается об очередных ударах по энергетической инфраструктуре региона. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения, продолжаются аварийно-восстановительные работы.
Напомним, на Днепропетровщине россияне дважды за ночь атаковали спасателей. Сначала во время тушения пожара в частном доме, а затем – когда те возвращались в часть после завершения работ.
Как известно, ночью 9 июня почти 20 раз российские захватчики атаковали беспилотниками три района Днепропетровщины. В результате атаки пострадали три человека.