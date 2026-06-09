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09 июня 2026, 10:39

На Черниговщине FPV-дрон попал в автомобиль, который развозил хлеб: ранен водитель

09 июня 2026, 10:39
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Фото: Черниговская ОВА
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Утром 9 июня российские войска атаковали FPV-дроном автомобиль, развозивший хлеб в приграничной Семеновке Черниговской области

Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает RegioNews.

В результате удара транспортное средство получил повреждения. Ранение получил 55-летний водитель, его госпитализировали в местную больницу.

Также накануне днем ударный дрон типа "Гербера" попал в гаражное помещение одного из предприятий в поселке Репкинской общины. Вечером того же дня еще один удар был нанесен по Репкам – зафиксировано попадание на территории предприятия и повреждение асфальтового покрытия.

Кроме того, сообщается об очередных ударах по энергетической инфраструктуре региона. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения, продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Напомним, на Днепропетровщине россияне дважды за ночь атаковали спасателей. Сначала во время тушения пожара в частном доме, а затем – когда те возвращались в часть после завершения работ.

Как известно, ночью 9 июня почти 20 раз российские захватчики атаковали беспилотниками три района Днепропетровщины. В результате атаки пострадали три человека.

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