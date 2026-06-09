Фото: полиция

За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились 33 населенных пункта Херсонской области

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили 6 многоэтажек и 20 частных домов.

Также оккупанты повредили сотовую башню, хозяйственные постройки, водопровод и частные автомобили.

Из-за российских ударов один человек погиб, еще 13 – получили ранения, среди них – один ребенок.

Напомним, за прошедшие сутки Харьков и 30 населенных пунктов области подверглись вражеским обстрелам. В результате атак погибли три человека, еще 25 получили ранения, среди них – трое детей.