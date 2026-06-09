Фото: ГСЧС Запорожье

В Запорожье количество пострадавших в результате российского удара возросло до 32 человек, две женщины погибли

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров уточнил, что погибли женщины – 32 и 57 лет.

По его словам, семь пострадавших находятся в тяжелом состоянии. 12 раненых, среди которых четверо детей, находятся в больницах, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

В результате атаки повреждены многоэтажные и частные дома. Сразу после обстрела к работе приступили экстренные и коммунальные службы.

Оперативно восстановлено движение транспорта, закрыты выбитые окна и проведены первоочередные аварийно-восстановительные работы.

Иван Федоров поблагодарил медиков, спасателей, полицейских и коммунальщиков за работу по ликвидации последствий атаки и помощь пострадавшим.

Напомним, что днем 8 июня россияне атаковали Запорожье дроном. Удар пришелся прямо после остановки общественного транспорта. Ранее было известно о 24 пострадавших и двух погибших.