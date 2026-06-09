Российский удар по Запорожью: вже 32 пострадавших, семеро – в тяжелом состоянии
В Запорожье количество пострадавших в результате российского удара возросло до 32 человек, две женщины погибли
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Глава Запорожской ОВА Иван Федоров уточнил, что погибли женщины – 32 и 57 лет.
По его словам, семь пострадавших находятся в тяжелом состоянии. 12 раненых, среди которых четверо детей, находятся в больницах, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.
В результате атаки повреждены многоэтажные и частные дома. Сразу после обстрела к работе приступили экстренные и коммунальные службы.
Оперативно восстановлено движение транспорта, закрыты выбитые окна и проведены первоочередные аварийно-восстановительные работы.
Иван Федоров поблагодарил медиков, спасателей, полицейских и коммунальщиков за работу по ликвидации последствий атаки и помощь пострадавшим.
Напомним, что днем 8 июня россияне атаковали Запорожье дроном. Удар пришелся прямо после остановки общественного транспорта. Ранее было известно о 24 пострадавших и двух погибших.