10:19  27 июля
В Киеве на Оболони военный в СОЧ совершил смертельное ДТП
08:55  27 июля
В Полтавской области маленький мальчик выжил после падения с пятого этажа
08:41  27 июля
Столкновение мотоциклов в Черкасской области: пострадали четверо подростков
UA | RU
UA | RU
27 июля 2026, 09:46

РФ атаковала Харьковщину: погибла 40-летняя женщина, среди 22 пострадавших – ребенок

27 июля 2026, 09:46
Читайте також українською мовою
Фото: Харьковская ОВА
Читайте також
українською мовою

В результате российских ударов по Харькову и населенным пунктам области погиб один человек, еще 22 получили ранения

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, под вражеским огнем оказались Харьков и 15 населенных пунктов региона.

В Харькове погибла 40-летняя женщина. Ранения получили 54-летний мужчина и 10-летний мальчик, еще 14 человек, среди которых 17-летняя девушка, подверглись острой реакции на стресс.

Также в результате атак пострадали жители области: в Изюме ранен 60-летний мужчина, в Золочеве 23-летний мужчина получил взрывные ранения. В Лозовой и Изюме люди обращались за помощью из-за острой реакции на стресс.

Российские войска атаковали Харьков ракетами и беспилотниками. Под ударом оказались Шевченковский, Слободской, Индустриальный и Основенский районы города.

В целом враг применил по области различные виды вооружения, в том числе ракеты, управляемые авиабомбы, авиабомбы ФАБ-500, ударные БПЛА Герань-2, Молния и FPV-дроны.

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура. В Харькове поврежден автомобиль и 20 частных домов. В районах области получили повреждения жилые дома, административные здания, учебное заведение, амбулатория, АЗС, складские помещения, гаражи и хозяйственные сооружения.

Напомним, в ночь на 27 июля российские войска более 20 раз атаковали четыре района Днепропетровской области. Для ударов враг использовал беспилотники, артиллерию и авиабомбу. Ранения получили два человека, в том числе 6-летний мальчик. Еще одна 59-летняя женщина будет лечиться амбулаторно.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьковская область война атака российская армия ребенок женщина погибшая разрушения
Атака РФ на Чернигов: погибли два человека, среди них ребенок, еще 25 ранены
27 июля 2026, 09:19
Удар по Николаевщине: россияне повредили три гражданских судна в порту
27 июля 2026, 08:59
РФ ночью запустила по Украине почти 150 беспилотников: есть попадания на 10 локациях
27 июля 2026, 08:17
Все новости »
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
В Польше жестоко избили украинскую пару: причиной мог стать украинский акцент
27 июля 2026, 12:24
Смертельная авария в Киевской области: мотоцикл выехал на встречку и столкнулся с двумя авто
27 июля 2026, 12:15
"У меня нет времени на переговоры": Зеленский прокомментировал отставку Федорова
27 июля 2026, 11:55
Зеленский подтвердил удары по России: поражен экспортный терминал и нефтяные объекты
27 июля 2026, 11:35
Россияне снова атаковали Запорожье: есть раненые, повреждены дома и авто
27 июля 2026, 11:23
В Винницкой области мужчина достал нож в служебном авто ТЦК и ранил военного
27 июля 2026, 11:16
От капитуляции до процветания: как история превращает поражение в победы
27 июля 2026, 10:57
На Черниговщине в результате атаки вражеского FPV-дрона ранен энергетик
27 июля 2026, 10:45
Украина и США обсудили новое мирное предложение для России: что известно
27 июля 2026, 10:43
В Киеве на Оболони военный в СОЧ совершил смертельное ДТП
27 июля 2026, 10:19
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все публикации »
Остап Дроздов
Сергей Куюн
Борислав Береза
Все блоги »