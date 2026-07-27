РФ атаковала Харьковщину: погибла 40-летняя женщина, среди 22 пострадавших – ребенок

Фото: Харьковская ОВА

В результате российских ударов по Харькову и населенным пунктам области погиб один человек, еще 22 получили ранения

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, под вражеским огнем оказались Харьков и 15 населенных пунктов региона.

В Харькове погибла 40-летняя женщина. Ранения получили 54-летний мужчина и 10-летний мальчик, еще 14 человек, среди которых 17-летняя девушка, подверглись острой реакции на стресс.

Также в результате атак пострадали жители области: в Изюме ранен 60-летний мужчина, в Золочеве 23-летний мужчина получил взрывные ранения. В Лозовой и Изюме люди обращались за помощью из-за острой реакции на стресс.

Российские войска атаковали Харьков ракетами и беспилотниками. Под ударом оказались Шевченковский, Слободской, Индустриальный и Основенский районы города.

В целом враг применил по области различные виды вооружения, в том числе ракеты, управляемые авиабомбы, авиабомбы ФАБ-500, ударные БПЛА Герань-2, Молния и FPV-дроны.

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура. В Харькове поврежден автомобиль и 20 частных домов. В районах области получили повреждения жилые дома, административные здания, учебное заведение, амбулатория, АЗС, складские помещения, гаражи и хозяйственные сооружения.

Напомним, в ночь на 27 июля российские войска более 20 раз атаковали четыре района Днепропетровской области. Для ударов враг использовал беспилотники, артиллерию и авиабомбу. Ранения получили два человека, в том числе 6-летний мальчик. Еще одна 59-летняя женщина будет лечиться амбулаторно.