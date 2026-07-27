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Из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в четырех регионах временно остаются без электроснабжения

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

Речь идет о Днепропетровской, Донецкой, Сумской и Харьковской областях.

"Энергетики работают, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно", – говорится в сообщении.

Отмечается, что применение ограничений на электроэнергию 27 июля не прогнозируется. Потребителям рекомендуют, по возможности, перенести активное энергопотребление на дневное время – с 10:00 до 16:00. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Напомним, ночью 27 июля РФ запустила по Украине почти 150 беспилотников. Зафиксировано попадание 21 ударного БПЛА на 10 локациях.