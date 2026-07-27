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27 июля 2026, 09:19

Атака РФ на Чернигов: погибли два человека, среди них ребенок, еще 25 ранены

27 июля 2026, 09:19
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Фото: Прокуратура Украины
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В результате российской атаки на Чернигов погибли два человека, среди них ребенок. Еще 25 человек получили ранения, в том числе трое детей

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, 26 июля около 16:10 российские войска нанесли удар, предварительно, реактивными беспилотниками типа Shahed по одному из районов города.

В результате атаки разрушено здание магазина, гаражное помещение и повреждены транспортные средства.

Число пострадавших может увеличиться, поскольку информация уточняется.

На месте происшествия работал правоохранители. Расследование осуществляют следователи Управления СБУ в Черниговской области по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей.

Напомним, днем 26 июля российские оккупанты атаковали Чернигов. Вражеский дрон попал в супермаркет АТБ. Было известно о двух погибших, среди которых 10-летний ребенок.

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