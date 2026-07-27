Атака РФ на Чернигов: погибли два человека, среди них ребенок, еще 25 ранены
В результате российской атаки на Чернигов погибли два человека, среди них ребенок. Еще 25 человек получили ранения, в том числе трое детей
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.
По данным следствия, 26 июля около 16:10 российские войска нанесли удар, предварительно, реактивными беспилотниками типа Shahed по одному из районов города.
В результате атаки разрушено здание магазина, гаражное помещение и повреждены транспортные средства.
Число пострадавших может увеличиться, поскольку информация уточняется.
На месте происшествия работал правоохранители. Расследование осуществляют следователи Управления СБУ в Черниговской области по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей.
Напомним, днем 26 июля российские оккупанты атаковали Чернигов. Вражеский дрон попал в супермаркет АТБ. Было известно о двух погибших, среди которых 10-летний ребенок.