Фото: ГУР

В ночь на 26 июля бойцы Департамента беспилотных систем ГУР выследили российский ЗРК С-400 "Триумф" во временно оккупированном Крыму

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

В результате точного удара разведчики сожгли пусковую установку и радиолокационную станцию 96Л6 из состава комплекса.

Кадры поражения дорогостоящих целей ПВО российских окупантов на полуострове – в видео.

Напомним, в ночь на 25 июля дальнобойные дроны СБУ поразили ряд военных и логистических целей врага в Ростове-на-Дону и в акватории Каспийского моря. В частности, ракетный катер, РЛС и суда с грузами из Ирана.