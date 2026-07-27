Бойцы ГУР уничтожили в Крыму пусковую установку и РЛС ЗРК С-400 "Триумф"
В ночь на 26 июля бойцы Департамента беспилотных систем ГУР выследили российский ЗРК С-400 "Триумф" во временно оккупированном Крыму
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.
В результате точного удара разведчики сожгли пусковую установку и радиолокационную станцию 96Л6 из состава комплекса.
Кадры поражения дорогостоящих целей ПВО российских окупантов на полуострове – в видео.
Напомним, в ночь на 25 июля дальнобойные дроны СБУ поразили ряд военных и логистических целей врага в Ростове-на-Дону и в акватории Каспийского моря. В частности, ракетный катер, РЛС и суда с грузами из Ирана.
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