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27 июля 2026, 10:12

Судно, которое Россия атаковала у Одессы, затонуло в Черном море

27 июля 2026, 10:12
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Фото: Одесская ОВА
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Судно GOLDEN LEO, которое 19 июля подверглось обстрелу вблизи Одессы, затонуло. Из-за российской атаки оно получило значительные повреждения корпуса и надстройки, потеряло мореходность и впоследствии пошло ко дну

Об этом сообщила Одесская ОВА и Администрация судоходства, передает RegioNews.

В момент затопления экипажа на борту не было. После атаки 19 июля во время поисково-спасательной операции удалось эвакуировать 8 членов экипажа. В то же время в результате удара погибли 9 членов экипажа и украинский лоцман.

Судно GOLDEN LEO (IMO 9181833) ходило под флагом Гвинеи-Бисау и перевозило кукурузу. Атака произошла при его выходе морским коридором из порта Черноморск.

Об инциденте была проинформирована Международная морская организация и судовладельца.

"Атакуя торговые суда, россия грубо нарушает нормы международного морского права, принципы свободы судоходства, создает прямую угрозу жизни моряков и ставит под удар стабильность международных морских перевозок и глобальную продовольственную безопасность", – подчеркнули в Администрации судоходства.

Напомним, 19 июля вблизи Одессы враг атаковал гражданское торговое судно под флагом Гвинеи-Бисау, которое после загрузки кукурузой как раз выходило из украинского порта. На борту находилось 18 человек: 17 граждан Сирии и Индии, а также украинский лоцман.

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