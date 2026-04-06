06 квітня 2026, 13:07

Російський обстріл у Херсоні: загинула літня жінка, ще троє поранені

06 квітня 2026, 13:07
Скриншот із відео
Російські війська близько 10-ї години 6 квітня вкотре обстріляли Корабельний район Херсона

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок атаки загинула жінка літнього віку, ще троє жінок зазнали поранень.

""Швидка" доставила до лікарні трьох жінок віком 79, 44 та 86 років. Вони дістали уламкові поранення, контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми", – поінформував Прокудін.

За його словами, одна з поранених жінок перебуває у тяжкому стані.

У прокуратурі повідомили, що на момент атаки загибла та поранені перебували на вулиці.

Обережно, відео містить чутливі кадри!

Нагадаємо, минулої доби під російським дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували 43 населені пункти Херсонської області. Впродовж доби через російські обстріли поранення дістали п'ятеро людей.

Нічна атака на Одесу: що відомо про загиблих та стан постраждалих
06 квітня 2026, 08:56
Ворог завдав майже тисячу ударів по Запорізькій області: поранено чоловіка
06 квітня 2026, 07:37
Через обстріл Чернігівщини 340 тисяч абонентів залишилися без світла
06 квітня 2026, 07:24
Всі новини »
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
30 березня 2026
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Один із вітчизняних бізнесів, який стрімко розвивається у нинішніх складних умовах, викликав певні підозри у журналістів. І виявилося, що все не так просто і однозначно…
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
Тиждень під ударами: 2800 дронів і 1350 авіабомб РФ по всій Україні
06 квітня 2026, 14:56
На Вінниччини затримали посадовця ТЦК, який знімав із розшуку на 3000 доларів
06 квітня 2026, 14:41
Буковель, хрестини та вечірки: чиновники газової галузі розікрали мільйони - прокуратура
06 квітня 2026, 14:35
На Закарпатті затримали трьох чоловіків, які намагалися втекти до Словаччини
06 квітня 2026, 14:15
Харків під атакою "Шахедів": відео прильоту та наслідки удару
06 квітня 2026, 14:05
Між фронтом і тилом: як війна знищує країну зсередини
06 квітня 2026, 13:49
Росіяни атакували Нікополь дронами: пошкоджена багатоповерхівка, авто згоріло вщент
06 квітня 2026, 13:40
Вирішив "заробити": затримали українця, який допомагав росіянам обстрілювати Краматорськ
06 квітня 2026, 13:25
На Рівненщині другу добу тривають пошуки 4-річного хлопчика
06 квітня 2026, 12:53
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
