Російський обстріл у Херсоні: загинула літня жінка, ще троє поранені

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок атаки загинула жінка літнього віку, ще троє жінок зазнали поранень.

""Швидка" доставила до лікарні трьох жінок віком 79, 44 та 86 років. Вони дістали уламкові поранення, контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми", – поінформував Прокудін.

За його словами, одна з поранених жінок перебуває у тяжкому стані.

У прокуратурі повідомили, що на момент атаки загибла та поранені перебували на вулиці.

Обережно, відео містить чутливі кадри!

Нагадаємо, минулої доби під російським дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували 43 населені пункти Херсонської області. Впродовж доби через російські обстріли поранення дістали п'ятеро людей.