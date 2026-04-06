UA | RU
UA | RU
06 апреля 2026, 07:43

На Херсонщине из-за вражеских ударов получили ранения пять человек

Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки под российским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились 43 населенных пункта Херсонской области

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили 5 многоэтажек и 6 частных домов.

Также оккупанты повредили админздание, магазин, офисное помещение, хозяйственные постройки и частные автомобили.

В течение суток из-за российских ударов получили ранения пять человек.

Напомним, в результате вражеского удара в Черниговской области поврежден важный энергетический объект. Без света осталось около 340 тысяч абонентов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
