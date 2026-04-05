Российские атаки на Сумщину: ранены 35 человек, среди них 19 детей
За прошедшие сутки Сумская область подверглась масштабным атакам со стороны РФ, которые привели к многочисленным пострадавшим среди мирного населения и значительным разрушениям инфраструктуры
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.
- Сумская община: в результате ночного удара беспилотников ранены 19 детей и 10 взрослых; днем травмированы еще два человека. В течение дня в медицинские учреждения обращались жители с признаками острой стрессовой реакции.
- Поповская община: в результате ракетных обстрелов пострадали две женщины.
- Свеская община: 69-летний мужчина получил ранения в результате атаки беспилотника на автомобиль.
- Глуховская община: пострадали 25-летняя женщина и 23-летний мужчина из-за удара дрона по автомобилю.
- Шосткинская община: после атаки 3 апреля за медицинской помощью обратилась 48-летняя женщина.
Атаки затронули более 35 населенных пунктов в 18 общинах. Повреждены жилые дома, нежилые постройки, автомобили и объекты инфраструктуры.
Воздушная тревога держалась в течение 23 часов и 6 минут.
Как известно, 4 апреля в течение дня враг интенсивно атаковал город, а ночью снова нанес массированный удар по областному центру. Все попадания – недалеко друг от друга.
Напомним, в ночь на 5 апреля российские войска совершили массированную атаку по Украине , применив 93 ударных беспилотника. Около 60 из них – "шахеды". Зафиксировано попадание 17 ударных дронов на 10 локациях, а обломки сбитых дронов упали еще на 3 локациях.