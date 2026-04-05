19:10  05 апреля
В Ивано-Франковске полицейский сбил пешехода и скрылся с места ДТП
17:37  05 апреля
Во Львове ребенок играл зажигалкой – загорелась квартира
14:15  05 апреля
Ругалась при детях: на Волыни судили учительницу-логопеда
UA | RU
UA | RU
05 апреля 2026, 11:57

Российские атаки на Сумщину: ранены 35 человек, среди них 19 детей

Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки Сумская область подверглась масштабным атакам со стороны РФ, которые привели к многочисленным пострадавшим среди мирного населения и значительным разрушениям инфраструктуры

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

  • Сумская община: в результате ночного удара беспилотников ранены 19 детей и 10 взрослых; днем травмированы еще два человека. В течение дня в медицинские учреждения обращались жители с признаками острой стрессовой реакции.
  • Поповская община: в результате ракетных обстрелов пострадали две женщины.
  • Свеская община: 69-летний мужчина получил ранения в результате атаки беспилотника на автомобиль.
  • Глуховская община: пострадали 25-летняя женщина и 23-летний мужчина из-за удара дрона по автомобилю.
  • Шосткинская община: после атаки 3 апреля за медицинской помощью обратилась 48-летняя женщина.

Атаки затронули более 35 населенных пунктов в 18 общинах. Повреждены жилые дома, нежилые постройки, автомобили и объекты инфраструктуры.

Воздушная тревога держалась в течение 23 часов и 6 минут.

Как известно, 4 апреля в течение дня враг интенсивно атаковал город, а ночью снова нанес массированный удар по областному центру. Все попадания – недалеко друг от друга.

Напомним, в ночь на 5 апреля российские войска совершили массированную атаку по Украине , применив 93 ударных беспилотника. Около 60 из них – "шахеды". Зафиксировано попадание 17 ударных дронов на 10 локациях, а обломки сбитых дронов упали еще на 3 локациях.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Сумская область война атака дети раненые гражданские разрушения обстрелы
Панорамный снимок зубов: современная диагностика для здоровой улыбки
Марина Данилюк-Ярмолаева
Владимир Фесенко
Владимир Поперешнюк
Все блоги »