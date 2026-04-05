В Херсоне оккупанты заминировали мост через реку Кошевая

Об этом сообщила полиция Херсонской области, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, на объекте обнаружены противопехотные мины типа "Пряник" ("Плюшка"). Также зафиксировано минирование и других территорий города.

В полиции подчеркивают, что зона опасности может быть значительно больше, чем известно, и призывают граждан не передвигаться в этом районе.

Напомним, на Запорожье враг разрушает мосты и блокирует путь эвакуации. В частности, село Хитровка Камышеваской общины почти полностью разрушено из-за постоянных обстрелов. Эвакуация местных жителей усложнена: россияне еще в начале марта разбили мост через реку Конка.