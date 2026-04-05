Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

На жаль, в результаті вибуху капітан поліції Віталій Кухарчук отримав травми, несумісні із життям.

Віталій народився 1 вересня 1990 року. Службу в органах внутрішніх справ розпочав у листопаді 2010 року в обласному центрі на посаді інспектора дорожньо-патрульної служби. Згодом працював дільничним офіцером поліції. У вересні 2021 року перевівся до роти поліції особливого призначення.

Влітку 2024 року капітан Кухарчук вступив до батальйону поліції особливого призначення (стрілецький) ГУНП в Херсонській області та до сьогодні у складі мобільної вогневої групи захищав жителів міста від ворожих дронів. На його рахунку – десятки знищених російських БпЛА.

Без сина залишились батьки, без чоловіка – дружина.

Колектив поліції Херсонщини висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого колеги. Йому назавжди 35.

Нагадаємо, в лютому російський БпЛА "Ланцет" влучив у евакуаційний автомобіль. Внаслідок атаки загинули двоє правоохоронців – 23-річна Юлія Келеберда та 39-річний Євген Калган.