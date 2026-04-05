05 квітня 2026, 15:22

У Херсоні ворожий дрон поцілив у поліцейську автівку: є загиблий

05 квітня 2026, 15:22
Фото: Національна поліція
Сьогодні вранці, 5 квітня, в Центральному районі Херсона ворожий FPV-дрон атакував службовий автомобіль бійців батальйону поліції особливого призначення

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

На жаль, в результаті вибуху капітан поліції Віталій Кухарчук отримав травми, несумісні із життям.

Віталій народився 1 вересня 1990 року. Службу в органах внутрішніх справ розпочав у листопаді 2010 року в обласному центрі на посаді інспектора дорожньо-патрульної служби. Згодом працював дільничним офіцером поліції. У вересні 2021 року перевівся до роти поліції особливого призначення.

Влітку 2024 року капітан Кухарчук вступив до батальйону поліції особливого призначення (стрілецький) ГУНП в Херсонській області та до сьогодні у складі мобільної вогневої групи захищав жителів міста від ворожих дронів. На його рахунку – десятки знищених російських БпЛА.

Без сина залишились батьки, без чоловіка – дружина.

Колектив поліції Херсонщини висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого колеги. Йому назавжди 35.

Нагадаємо, в лютому російський БпЛА "Ланцет" влучив у евакуаційний автомобіль. Внаслідок атаки загинули двоє правоохоронців – 23-річна Юлія Келеберда та 39-річний Євген Калган.

У Херсоні окупанти замінували міст через річку Кошова
05 квітня 2026, 13:33
Російські атаки на Сумщину: поранені 35 людей, серед них 19 дітей
05 квітня 2026, 11:57
Нічний удар по Одесі: є постраждалі, пошкоджено житлові будинки
05 квітня 2026, 09:01
Всі новини »
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
30 березня 2026
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Один із вітчизняних бізнесів, який стрімко розвивається у нинішніх складних умовах, викликав певні підозри у журналістів. І виявилося, що все не так просто і однозначно…
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
Панорамний знімок зубів: сучасна діагностика для здорової усмішки
05 квітня 2026, 19:55
В Івано-Франківську поліцейський збив пішохода і втік з місця ДТП
05 квітня 2026, 19:10
Ремонт міжнародних трас в Україні: роботи планують завершити до 1 травня
05 квітня 2026, 18:27
У Нікополі дрон атакував цивільне авто: водій загинув, дружина у важкому стані
05 квітня 2026, 17:57
У Львові дитина бавилася запальничкою – загорілася квартира
05 квітня 2026, 17:37
Влучання "Шахеда" у Харкові: пошкоджені багатоповерхівки, є постраждалі
05 квітня 2026, 16:50
На Дніпропетровщині знову з'явилися ворожі листівки з погрозами
05 квітня 2026, 16:14
Мемуари Столтенберга і тіньові переговори з Росією: що відомо
05 квітня 2026, 15:42
Українські дрони атакували порт "Транснефть" і об'єкти "Лукойлу" в РФ
05 квітня 2026, 14:49
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
Всі публікації »
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Володимир Фесенко
Володимир Поперешнюк
Всі блоги »