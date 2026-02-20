В Харьковской области двое полицейских погибли в результате удара российского беспилотника по эвакуационному авто

фото: МВД

Российский БпЛА Ланцет попал в эвакуационный автомобиль. В результате атаки погибли двое правоохранителей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

Как отмечается, спецназовцы подразделения "Белый ангел" отправились для эвакуации мирного населения. Вблизи села Средний Бурлук вражеский беспилотник атаковал их автомобиль.

В результате удара правоохранители Юлия Келеберда и Евгений Калган получили смертельные ранения и погибли на месте.

В МВД отмечают, что Юлии было 23 года, а Евгению – 39 лет.

