На Херсонщині військові РФ із психічними розладами навчають дітей – ЦНС

Фото: ЦНС

У тимчасово окупованому Генічеську на Херсонщині комісовані російські військові з ознаками психічних травм провели так званий "урок мужності"

Про це повідомив Центр Національного спротиву, передає RegioNews.

"По суті, це ще один випадок залучення військових із бойовим досвідом до роботи з дітьми", – наголосили в ЦНС.

За даними Центру, значна частина таких "лекторів" – комісовані військові з ознаками ПТСР та інших психоемоційних розладів. Вони демонструють агресивну манеру спілкування, різкі реакції, емоційну нестабільність та фрагментарні описи бойових дій.

Координацію таких заходів на тимчасово окупованих територіях здійснює філіал фонду "Защитники Отечества", створений за підтримки федеральних структур РФ. Фонд виконує роль ідеологічного оператора, інтегруючи армійських травмованих до освітнього процесу, зауважили в Центрі нацспротиву.

Нагадаємо, раніше ЦНС повідомляв, що 24 підлітків із ТОТ Херсонщини відправили на військові навчання до Росії. У таборі "Авангард" дітей залучали до навчання роботі з безпілотниками, військовим спеціальностям, кібероперацій та тактичної підготовки.