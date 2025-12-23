18:49  23 декабря
23 декабря 2025, 20:27

После атаки БпЛА ЧАЭС имеет многочисленные повреждения: директор предупредил об угрозе разрушения саркофага

23 декабря 2025, 20:27
Фото: из открытых источников
После атаки беспилотника на объекте зафиксировали масштабные повреждения, которые могут повлиять на радиационную безопасность

Об этом сообщает директор ЧАЭС Сергей Тараканов, передает RegioNews.

После недавней атаки беспилотника защитная оболочка Чернобыльской АЭС получила значительные повреждения, что создает потенциальные риски для стабильности саркофага над четвертым энергоблоком. Зафиксированы сотни повреждений конструкций, отвечающих за изоляцию радиоактивных материалов. Специалисты отмечают, что даже незначительный взрыв рядом с объектом может иметь серьезные последствия для целостности защитной системы.

Директор станции Сергей Тараканов сообщил, что после удара часть функций нового безопасного конфайнмента была утрачена. По его словам, прямое попадание ракеты или дрона, а также повторный взрыв в непосредственной близости к зданию может привести к обвалу отдельных элементов саркофага. На данный момент никаких полных гарантий его устойчивости в условиях дальнейших атак нет.

По оценкам специалистов, процесс полного восстановления защитной оболочки может занять от 3 до 4 лет. Работы потребуют сложных инженерных решений, дополнительных обследований и значительных финансовых ресурсов. В этот период основным вызовом остается безопасность объекта, поскольку любое новое повреждение может осложнить восстановление.

Эксперты отмечают, что ситуация на ЧАЭС нуждается в постоянном мониторинге и международном внимании. Защитная оболочка играет ключевую роль в сдерживании радиационных рисков, поэтому ее состояние оказывает непосредственное влияние на экологическую и техногенную безопасность не только Украины, но и всего региона.

Напомним, в результате российской дроновой атаки на Киев 14 ноября количество погибших возросло до семи после смерти в больнице вдовы первой жертвы аварии на Чернобыльской АЭС Валерия Ходемчука – Натальи.

23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
