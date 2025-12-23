Фото: из открытых источников

После атаки беспилотника на объекте зафиксировали масштабные повреждения, которые могут повлиять на радиационную безопасность

Об этом сообщает директор ЧАЭС Сергей Тараканов, передает RegioNews.

После недавней атаки беспилотника защитная оболочка Чернобыльской АЭС получила значительные повреждения, что создает потенциальные риски для стабильности саркофага над четвертым энергоблоком. Зафиксированы сотни повреждений конструкций, отвечающих за изоляцию радиоактивных материалов. Специалисты отмечают, что даже незначительный взрыв рядом с объектом может иметь серьезные последствия для целостности защитной системы.

Директор станции Сергей Тараканов сообщил, что после удара часть функций нового безопасного конфайнмента была утрачена. По его словам, прямое попадание ракеты или дрона, а также повторный взрыв в непосредственной близости к зданию может привести к обвалу отдельных элементов саркофага. На данный момент никаких полных гарантий его устойчивости в условиях дальнейших атак нет.

По оценкам специалистов, процесс полного восстановления защитной оболочки может занять от 3 до 4 лет. Работы потребуют сложных инженерных решений, дополнительных обследований и значительных финансовых ресурсов. В этот период основным вызовом остается безопасность объекта, поскольку любое новое повреждение может осложнить восстановление.

Эксперты отмечают, что ситуация на ЧАЭС нуждается в постоянном мониторинге и международном внимании. Защитная оболочка играет ключевую роль в сдерживании радиационных рисков, поэтому ее состояние оказывает непосредственное влияние на экологическую и техногенную безопасность не только Украины, но и всего региона.

