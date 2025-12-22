Иллюстративное фото: pixabay

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Мужчина подделал официальный документ и, использовав фиктивный договор дарения, незаконно переоформил квартиру на улице Лесской во Львове. После смерти владелицы жилье должно было перейти в собственность городского совета.

Таким образом мужчина присвоил квартиру стоимостью более 920 тысяч гривен.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество). Ему грозит от трех до восьми лет заключения.

