Иллюстративное фото: из открытых источников

В результате российского обстрела частично обесточены все районы Херсона

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Херсонскую ГВА.

"Сейчас специалисты изучают объем повреждений и проводят аварийно-ремонтные работы", – говорится в сообщении.

Также возможны перебои с централизованным водоснабжением в многоквартирных домах.

Кроме того, из-за повреждений электросетей, вызванных вражескими обстрелами, в Херсоне временно не работают троллейбусы.

Напомним, 18 ноября в Украине продолжат действовать отключения электроэнергии по графику.