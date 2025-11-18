Усі райони Херсону частково знеструмлені: що відомо
Внаслідок російського обстрілу частково знеструмлені всі райони Херсона
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Херсонську МВА.
"Наразі фахівці вивчають обсяг пошкоджень та проводять аварійно-ремонтні роботи", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що також можливі перебої з централізованим водопостачанням у багатоквартирних будинках.
Крім того, через пошкодження електромереж, спричинені ворожими обстрілами, у Херсоні тимчасово не працюють тролейбуси.
Нагадаємо, 18 листопада в Україні продовжать діяти відключення електроенергії за графіками.
