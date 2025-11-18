Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Херсонську МВА.

"Наразі фахівці вивчають обсяг пошкоджень та проводять аварійно-ремонтні роботи", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також можливі перебої з централізованим водопостачанням у багатоквартирних будинках.

Крім того, через пошкодження електромереж, спричинені ворожими обстрілами, у Херсоні тимчасово не працюють тролейбуси.

Нагадаємо, 18 листопада в Україні продовжать діяти відключення електроенергії за графіками.