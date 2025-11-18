07:55  18 листопада
Усик відмовився від титулу чемпіона світу WBO: хто забере чемпіонський пояс
00:30  18 листопада
Співачка Дорофєєва розповіла, чи планує вона стати мамою
16:16  17 листопада
В Україні значно похолодає, але подекуди очікується до +17
18 листопада 2025, 07:40

Усі райони Херсону частково знеструмлені: що відомо

18 листопада 2025, 07:40
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Внаслідок російського обстрілу частково знеструмлені всі райони Херсона

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Херсонську МВА.

"Наразі фахівці вивчають обсяг пошкоджень та проводять аварійно-ремонтні роботи", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також можливі перебої з централізованим водопостачанням у багатоквартирних будинках.

Крім того, через пошкодження електромереж, спричинені ворожими обстрілами, у Херсоні тимчасово не працюють тролейбуси.

Нагадаємо, 18 листопада в Україні продовжать діяти відключення електроенергії за графіками.

07 серпня 2025
