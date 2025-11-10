На Херсонщині чоловік кинув вибухівку в бік 12-річного племінника

12:27  10 листопада
10 листопада 2025, 10:22

На Херсонщині чоловік кинув вибухівку в бік племінників: поранений 12-річний хлопець

10 листопада 2025, 10:22
Фото: поліція
Подія сталася 8 листопада в одному з сіл Білозерської громади в Херсонському районі

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

До лікарні звернулася 36-річна жінка з 12-річним сином – хлопчик отримав множинні осколкові поранення після вибуху невідомого предмета. Наразі життю дитини загрози немає, він перебуває на стаціонарному лікуванні.

За словами жінки, її родина наразі имчасово мешкає в одному з сіл Білозерської громади. Напередодні ввечері 44-річний брат жінки в стані сильного алкогольного сп’яніння влаштував сварку з рідними. Він шарпав своїх племінників – хлопців 12 та 13 років – та погрожував їм. Після цього він дістав із кишені невідомий вибуховий пристрій і кинув його – вибух стався миттєво. У результаті 12-річний хлопчик дістав множинні осколкові поранення спини та ніг.

Поліція з’ясувала, що чоловік має проблеми з психічним здоров’ям, також раніше він вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки.

Правоохоронці спільно з прикордонниками за кілька годин розшукали та затримали чоловіка на дорозі між селами Правдіно та Станіслав. Під час огляду в його рюкзаку виявили дві бойові гранати із запалами – затриманий пояснив, що начебто знайшов їх на вулиці.

Слідчі відкрили провадження за ч. 2 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство малолітньої дитини) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з боєприпасами) Кримінального кодексу України.

Чоловіку повідомили про підозру. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, в Тернопільській області багатодітний батько підірвав себе гранатою після суперечки із дружиною. На момент вибуху у будинку перебувала жінка та четверо неповнолітніх дітей. Вони не постраждали.

Херсонська область події поліція вибухівка затримання
