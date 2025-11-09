Фото: ДСНС України

Минулої доби сталася пожежа в приватному будинку через обстріл російських військ

Про це повідомляє ДСНС України, передає RegioNews.

Інцидент стався в одному з районів міста.

"На місце події оперативно прибули рятувальники ДСНС. Вони ліквідували загоряння, працюючи в умовах можливої повторної атаки", – повідомили у ДСНС.

На щастя, під час інциденту ніхто не постраждав. Постраждалих серед мешканців будинку немає

Служби наголошують на необхідності дотримання правил безпеки під час обстрілів та оперативного інформування рятувальників у разі надзвичайної ситуації.

Раніше повідомлялося, у Нікополі внаслідок атаки ворожого дрона постраждав приватний будинок, де виникла пожежа та згоріли речі домашнього вжитку. За словами рятувальників, двоє людей отримали травми.