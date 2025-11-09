У Херсоні через обстріл загорівся приватний будинок – ДСНС оприлюднила фото
Минулої доби сталася пожежа в приватному будинку через обстріл російських військ
Про це повідомляє ДСНС України, передає RegioNews.
Інцидент стався в одному з районів міста.
"На місце події оперативно прибули рятувальники ДСНС. Вони ліквідували загоряння, працюючи в умовах можливої повторної атаки", – повідомили у ДСНС.
На щастя, під час інциденту ніхто не постраждав. Постраждалих серед мешканців будинку немає
Служби наголошують на необхідності дотримання правил безпеки під час обстрілів та оперативного інформування рятувальників у разі надзвичайної ситуації.
