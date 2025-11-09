17:51  07 листопада
09 листопада 2025, 10:15

У Херсоні через обстріл загорівся приватний будинок – ДСНС оприлюднила фото

09 листопада 2025, 10:15
Фото: ДСНС України
Минулої доби сталася пожежа в приватному будинку через обстріл російських військ

Про це повідомляє ДСНС України, передає RegioNews.

Інцидент стався в одному з районів міста.

"На місце події оперативно прибули рятувальники ДСНС. Вони ліквідували загоряння, працюючи в умовах можливої повторної атаки", – повідомили у ДСНС.

На щастя, під час інциденту ніхто не постраждав. Постраждалих серед мешканців будинку немає

Служби наголошують на необхідності дотримання правил безпеки під час обстрілів та оперативного інформування рятувальників у разі надзвичайної ситуації.

Раніше повідомлялося, у Нікополі внаслідок атаки ворожого дрона постраждав приватний будинок, де виникла пожежа та згоріли речі домашнього вжитку. За словами рятувальників, двоє людей отримали травми.

31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
