Фото: Телеграм/Ху..ий Херсон

Акторка Анджеліна Джолі прибула до Херсона, щоб підтримати медичні заклади та місцеві гуманітарні ініціативи

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, передає RegioNews.

Американська акторка, режисерка та амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі приїхала до Херсона з благодійним візитом. За попередніми даними, акторка відвідала медичні заклади та взяла участь у програмах гуманітарної підтримки, спрямованих на допомогу місцевому населенню.

Фото: Труха/Херсон

Зазначається, що візит відбувається в межах ініціативи з надання допомоги дітям та сім’ям, які постраждали внаслідок воєнних дій. Деталі програми та перелік об’єктів, які відвідала Джолі, наразі уточнюються.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що акторка поспілкувалася з медичним персоналом та представниками громадських організацій, а також ознайомилася з потребами регіону у сфері охорони здоров’я.

Наразі уточнюється додаткова інформація про перебіг благодійного візиту та результати зустрічей акторки з місцевими установами.

