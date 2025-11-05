15:38  05 листопада
За скандального ексвійськкома з Одещини внесли понад 100 мільйонів застави
13:13  05 листопада
Завтра в Україні без опадів та до +16
11:55  05 листопада
На Львівщині вчитель організував бізнес на подорожах для ухилянтів
UA | RU
UA | RU
05 листопада 2025, 16:50

Зірка Голлівуду Анджеліна Джолі приїхала до Херсона з гуманітарною місією

05 листопада 2025, 16:50
Читайте также на русском языке
Фото: Телеграм/Ху..ий Херсон
Читайте также
на русском языке

Акторка Анджеліна Джолі прибула до Херсона, щоб підтримати медичні заклади та місцеві гуманітарні ініціативи

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, передає RegioNews.

Американська акторка, режисерка та амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі приїхала до Херсона з благодійним візитом. За попередніми даними, акторка відвідала медичні заклади та взяла участь у програмах гуманітарної підтримки, спрямованих на допомогу місцевому населенню.

Фото: Труха/Херсон

Зазначається, що візит відбувається в межах ініціативи з надання допомоги дітям та сім’ям, які постраждали внаслідок воєнних дій. Деталі програми та перелік об’єктів, які відвідала Джолі, наразі уточнюються.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що акторка поспілкувалася з медичним персоналом та представниками громадських організацій, а також ознайомилася з потребами регіону у сфері охорони здоров’я.

Наразі уточнюється додаткова інформація про перебіг благодійного візиту та результати зустрічей акторки з місцевими установами.

Нагадаємо, у Харкові завершили відбудову однієї з пошкоджених росіянами шкіл, створивши сертифіковане укриття для понад 250 учнів. Заклад отримав нові вікна, відремонтований дах та модернізоване укриття, адаптоване до сучасних стандартів безпеки, що дозволило відновити навчання у дві зміни.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Херсон діти гуманітарна допомога Благодійність підтримка ЮНІСЕФ Анджеліна Джолі
У Києві чоловік плював жінкам з дітьми в обличчя та тягав за волосся: тепер його відправили за ґрати
05 листопада 2025, 13:45
Розбиті хрести та надгробні плити: на Миколаївщині діти пошкодили на цвинтарі 30 могил
05 листопада 2025, 11:58
Їм погрожували депортацією та навіть призовом: Україна повернула ще одну групу дітей з окупації
05 листопада 2025, 10:35
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
На Рівненщині 43-річного чоловіка взяли під варту за підозрою у подвійному вбивстві
05 листопада 2025, 17:40
Анджеліна Джолі їздила до Миколаївського ТЦК, щоб звільнити свого охоронця – ЗМІ
05 листопада 2025, 17:35
Північна Корея перекинула до РФ новий військовий контингент: понад 10 тис. на території країни
05 листопада 2025, 17:25
На Тернопільщині розслідують загадкову смерть 48-річного чоловіка
05 листопада 2025, 17:12
У Києві автобус на швидкості врізався в стовп та зніс його: постраждали щонайменше 5 осіб
05 листопада 2025, 17:04
На Львівщині контрабандисти за допомогою дрона намагалися відправити за кордон майже 3 тисячі пачок сигарет
05 листопада 2025, 16:52
Двоє агентів РФ отримали 15 років тюрми за підпали залізничних об’єктів у Черкаській області
05 листопада 2025, 16:34
Харківська ОВА запрошує бізнес на онлайн-зустріч: обговорять економічні перспективи регіону
05 листопада 2025, 16:17
"Якщо ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 не відновлять роботу за три дні – Києву загрожує катастрофа" – директор ЦДЕ
05 листопада 2025, 16:04
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Остап Дроздов
Всі блоги »