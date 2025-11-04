Фото: ілюстративне

Інтернет-шахраї на Херсонщині змусили жителів втратити сотні тисяч гривень через фейкові оголошення та дзвінки від "банківських працівників"

Про це повідомляє поліція Херсонської області, передає RegioNews.

Жителі Херсонщини втратили понад 220 тисяч гривень через інтернет-шахраїв. Правоохоронці закликають громадян бути уважними та перевіряти інформацію перед переказом коштів.

Одним із випадків стало оголошення про продаж уживаного автомобіля. Житель Херсонщини перерахував продавцю 62 тисячі гривень за авто, якого насправді не існувало. Після оплати оголошення зникло, а контакт із продавцем припинився.

Крім того, кілька херсонців стали жертвами телефонних шахраїв, які видавали себе за працівників банку. Зловмисники повідомляли про нібито спроби зламу рахунків і просили виконати певні дії у додатку або перейти за посиланням. Унаслідок цього з карток потерпілих зникли 100, 26 та 12 тисяч гривень.

Ще один випадок стосувався соціальних мереж. Жителю Бериславського району надійшло повідомлення нібито від матері з проханням позичити 2 тисячі гривень. Чоловік переказав гроші, а згодом з’ясував, що сторінку його матері зламали. Поліція нагадує про необхідність перевіряти автентичність контактів і не переводити кошти без підтвердження особи.

Раніше повідомлялося, мешканець Івано-Франківщини переказав свої 78 тисяч гривень шахраям, вважаючи, що рятує власні кошти. Чоловік довірився так званому "банківському працівнику" під час телефонної розмови та втратив усю суму.