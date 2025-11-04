12:45  04 листопада
На Житомирщині чоловік погрожував поліцейським гранатою та ножем
10:57  04 листопада
В Одесі затримали групу чоловіків, які знімали золоті прикраси з перехожих
08:16  04 листопада
На Сумщині судитимуть лікаря за хабар в 20 тисяч гривень
UA | RU
UA | RU
04 листопада 2025, 14:46

Жителі Херсонщини втратили понад 220 000 грн через інтернет-шахраїв

04 листопада 2025, 14:46
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Інтернет-шахраї на Херсонщині змусили жителів втратити сотні тисяч гривень через фейкові оголошення та дзвінки від "банківських працівників"

Про це повідомляє поліція Херсонської області, передає RegioNews.

Жителі Херсонщини втратили понад 220 тисяч гривень через інтернет-шахраїв. Правоохоронці закликають громадян бути уважними та перевіряти інформацію перед переказом коштів.

Одним із випадків стало оголошення про продаж уживаного автомобіля. Житель Херсонщини перерахував продавцю 62 тисячі гривень за авто, якого насправді не існувало. Після оплати оголошення зникло, а контакт із продавцем припинився.

Крім того, кілька херсонців стали жертвами телефонних шахраїв, які видавали себе за працівників банку. Зловмисники повідомляли про нібито спроби зламу рахунків і просили виконати певні дії у додатку або перейти за посиланням. Унаслідок цього з карток потерпілих зникли 100, 26 та 12 тисяч гривень.

Ще один випадок стосувався соціальних мереж. Жителю Бериславського району надійшло повідомлення нібито від матері з проханням позичити 2 тисячі гривень. Чоловік переказав гроші, а згодом з’ясував, що сторінку його матері зламали. Поліція нагадує про необхідність перевіряти автентичність контактів і не переводити кошти без підтвердження особи.

Раніше повідомлялося, мешканець Івано-Франківщини переказав свої 78 тисяч гривень шахраям, вважаючи, що рятує власні кошти. Чоловік довірився так званому "банківському працівнику" під час телефонної розмови та втратив усю суму.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Херсон шахрайство інтернет гроші безпека соцмережі кібератака
Україна наблизилася до стандартів ЄС: ухвалено закон про швидкий мобільний інтернет
04 листопада 2025, 13:36
На Полтавщині керівник підприємства, менеджер і колишній посадовець привласнили 5 млн грн на ремонті свердловин
04 листопада 2025, 12:09
Видав себе за військового: хмельничанин ошукав жінку на 670 тис. грн
04 листопада 2025, 10:38
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
У Харкові таксиста оштрафували на 5100 грн за відмову обслуговувати українською мовою
04 листопада 2025, 15:18
$7 тисяч за втечу з України: на Одещині затримали держслужбовця за переправлення ухилянтів
04 листопада 2025, 15:03
Подвійне вбивство на Рівненщині: загинули жінка та її брат
04 листопада 2025, 14:48
У Полтаві судили медика, який торгував інвалідністю для ухилянтів
04 листопада 2025, 14:45
У Чернівцях ексінспекторка у нетверезому стані спричинила смертельну аварію
04 листопада 2025, 14:34
На Харківщині окупанти вбили двох мирних людей, які тримали в руках білий прапор
04 листопада 2025, 14:19
РФ у жовтні скинула на Україну рекордну кількість КАБів
04 листопада 2025, 14:08
Сергія Лещенка викликали до Верховної Ради через ініціативу "УЗ-3000"
04 листопада 2025, 13:58
У Дніпрі загинула волонтерка та співачка після ДТП у центрі міста 29 жовтня
04 листопада 2025, 13:56
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Ігор Луценко
Вадим Денисенко
Валерій Пекар
Всі блоги »